První den voleb na Táborsku skončil, přišla necelá pětina voličů

Pátek a sobota patří volbám do krajských zastupitelstev a někde také do třetiny Senátu. V pátek mohli lidé volit od 14 do 22 hodin, v sobotu mohou přijít od 8 do 14 hodin. Kdo se nově postaví do čela Jihočeského kraje?

Krajské volby v Mladé Vožici. | Foto: Deník/ Jiří Dintar

Mladá Vožice na Táborsku má kolem dvou tisícovek oprávněných voličů, rozdělena je na tři volební okrsky. Ve Vožici se volí na úřadu Volí se tradičně v zasedací místnosti městského úřadu. Podle předsedkyně volební komise třetího volebního okrsku Petry Oharové je zájem voličů až překvapující. "Musím říct, že jsme to takhle ani nečekali. Lidé chodí hned od otevření, ještě jsme se ani nestihli zastavit," uvedla přibližně hodinu a půl po zahájení voleb. Zdroj: Deník/ Jiří Dintar Povinné roušky označila za sice nepříjemné, ale nutné omezení. "Naštěstí není žádné vedro, takže to není zas až takový problém," doplnila. Pro voliče mají připravené jak roušky, tak i jednorázové rukavice a dezinfekci. "Roušku si ale zatím přinesl každý svoji," uzavřela. Roušky a dezinfekce v Bělci V Bělči je 161 oprávněných voličů. Během první hodiny jich odvolilo šest. Volební komise je pětičlenná a podle její předsedkyně Moniky Kopecké probíhají volby zcela standardně. "Jedinou změnou oproti normálnímu stavu jsou zvýšená hygienická opatření," uvedla. Volný čas podle jedné z členek komise tráví tím nejrozumnějším možným způsobem. "Vykládáme si drby," upřesnila se smíchem. Zdroj: Deník/ Jiří Dintar Slabší účast v Sezimově Ústí Podle předsedkyně čtvrtého volebního okrsku v Sezimově Ústí Kláry Čejkové je to s účastí zatím slabé. „Do pátečních 17 hodin dorazilo volit kolem šestnácti procent oprávněných voličů, většinou staršího věku,“ uvedla. Zdroj: Deník Celkem je ve čtvrtém okrsku 869 oprávněných voličů. Volebních okrsků má přitom Sezimovo Ústí dohromady osm. Volby probíhají bez problémů, voliči hygienická opatření respektují. "Lidé si nosí roušky vlastní, využívají většinou jenom dezinfekci, kterou jim nabízíme," uzavřela Klára Čejková. První den se obešel bez komplikací První den krajských voleb se na jihu Čech obešel bez jakýchkoliv incidentů nebo mimořádných událostí. Krátce předtím, než se v pátek zavřely volební místnosti, to potvrdila Alena Karvánková ze správního odboru krajského úřadu. Podle informací z volebních místností napříč krajem odhadla, že volební účast v pátek jen mírně přesáhla hodnotu 15 procent, což je méně než při volbách do krajského zastupitelstva, které se konaly před čtyřmi lety. ON-LINE: Volební místnosti se uzavřely. Policie prošetřuje možné kupování hlasů Přečíst článek ›

