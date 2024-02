Radost z posla jara mohou mít od pátku 16. února obyvatelé obce Sedlec na Českobudějovicko, kde byl pozorován na hnízdě i následující den. Čápi bílí si letos pospíšili také na Plzeňsku a Klatovsku. Ten pravý hromadný návrat „domů“ teprve nadšené pozorovatele čeká, nastat by podle odborníků mohl v následujících dvou týdnech.

Ilustrační foto. Čáp bílý v jižních Čechách. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Teplé počasí kromě prvních jarních květů vábí i naše největší stěhovavé ptactvo. Černobílí elegantní brodiví čápi se pravidelně vracívají do svých hnízdišť na přelomu února a března. Letos je přírodní podmínky nastartovaly dříve.

Pozorování čápů může sledovat a zaznamenávat i široká veřejnost, a to online na interaktivní mapě České společnosti ornitologické ZDE.

Podle ornitologa Martina Kulhavého z Vodňan, který čápa osobně v Sedleci pozoroval, může být důvod dřívějšího návratu bližší zimoviště. „Někteří čápi odlétají na zimu třeba jenom do Španělka nebo jižního Německa. Máme také čápa, který létal přezimovat jen do Rakouska,“ naznačuje s tím, že hlavní tah očekává do 14 dnů.

Hnízdo v Sedleci se nachází uprostřed obce na komíně prodejny vedle kostela. „První informaci o jeho pozorování jsem dostal v pátek, čáp tam ale mohl být i dříve, ale to nemáme ověřené. Osobně jsem ho viděl na hnízdě v sobotu, když jsem projížděl kolem,“ popisuje ornitolog. Loni se na tamním hnízdě jedinec prvně ukázal 4. března.

Brzký návrat nese svou daň

Když čápi přilétnou moc brzy, komplikuje jim to většinou dost život, zejména jejich reprodukci. Do deseti dnů očekává Kulhavý návrat vodňanského okroužkovaného čápa, který se do města na Strakonicku vrací pravidelně už tři roky.

„Brzký návrat má však velkou nevýhodu, že snůška vajec je dříve a její vývoj ovlivňuje proměnlivé počasí. Vodňanští čápi tím, že byli v kraji už dvakrát první, nevyvedli vůbec mladé,“ připomíná s tím, že předčasně nakladená a oplodněná vajíčka mohou zahubit jarní deště, krupobití, sněhové i větrné přeháňky. (lep)

Perličkou může být například hnízdo v Blatné na Strakonicku, kde dospělci dokonce zimují. Zimování čápů bílých společně se svým týmem v lokalitě zmapoval vedoucí Skupiny pro výzkum ptačího řádu čápů v Čechách a na Slovensku Stanislav Chvapil.

Výběr prvních pozorování čápů v jižních Čechách v roce 2023: 18. února Vodňany 21. února Netolice, Zoo Hluboká nad Vltavou 23. února Hluboká nad Vltavou (křižovatka) 8. března Volary 10. března Strunkovice nad Blanicí 12. března Kaplice 15. března Nové Hrady 16. března Lišov 17. března Čejkovice, Trhové Sviny 18. března Budislav, Hluboká u Borovan 19. března Chýnov, Planá nad Lužnicí 21. března Jindřichův Hradec 22. března Radomyšl 23. března Borovany, Ledenice, Mirotice 26. března Velešín, Třeboň 1. dubna Kvítkovice 2. dubna Písek 10. dubna Soběslav 17. dubna Dubné 24. dubna Dolní Dvořiště, Milevsko 25. dubna Strakonice (Zdroj: ČSO, www.birdlife.cz)

Jde o jedno z nejstarších hnízd regionu, známé již před II. světovou válkou. Je umístěno na starém odvětrávacím komíně bývalého pivovaru, nyní lihovaru. „Na lokalitě opět úspěšně přezimovali oba adultní jedinci, byli však přikrmování na sádkách Blatenská ryba,“ uvádí Chvapil v závěrečné zprávě o monitoringu čápů z loňského roku.

Samostatnou kapitolou jsou dvě loňské zaznamenané anomálie, společné hnízdění dvou samic v Chýnově na Táborsku a mezidruhové páření čápa černého se samicí čápa bílého v Horní Cerekvi na Vysočině.