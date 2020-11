Pomalu si přivykli na komunikaci s učiteli i spolužáky přes monitory počítačů. Prozkoumali kameru a mikrofon vestavěný do počítačů a překonali prvotní obtíže s připojením, zvykli si na odesílání úkolů mailem. Nyní se alespoň ti nejmenší vrací zpátky do lavic. U většiny z nich bylo vidět nadšení z toho, že se znovu uvidí se spolužáky. Radost ale byla vidět i na tvářích jejich rodičů.

Do mladovožické základní školy se takto vrací necelá stovka dětí. Patří mezi ně i druhačka Berenika, dcera Aleše Jůzy z Postupic. „Online výuku jsme sice zvládali dobře, ale jsme rádi, že je škola pro ty nejmenší zase otevřená. Vzájemný kontakt jim rozhodně chyběl,“ uvedl. Podobně to vidí i Lucie Rosolová z Řemíčova, která má ve škole prvňáčka Lukáše. „Moc se do školy těší, hlavně na svoje kamarády. Naštěstí je šikovný a zvládal to dobře,“ pochválila svého syna se smíchem. Online výuka ale u nich ještě zdaleka nekončí, doma má totiž ještě jednoho třeťáka.

Všechny děti ze dvou nejnižších ročníků však do tříd mladovožické základky nenastoupily. Pavlína Kubálová má doma druháka a čtvrťáka. Ten mladší na domácí výuce zůstane dál. Maminka se však nebojí případné možnosti nákazy ve školním kolektivu. Vadí jí roušky. „Můj syn Šimon do školy rozhodně nenastoupí, protože nesouhlasím s tím, aby několik hodin seděl v roušce, vdechoval zpátky CO2 a tím si překyseloval organismus,“ uvedla. Se souhlasem vedení školy ho proto bude učit dál doma. „Musím poděkovat paní ředitelce, která nám v tomto vyšla vstříc,“ uzavřela Pavlína Kubálová.

Do táborské základní školy Zborovská odvedla svého syna i Adéla Zvoníčková. „Máme dcerku ve školce a syna ve druhé třídě. Musím říct, že se do školy těšil a několikrát se nás dřív doma ptal, proč může sestra do školky chodit a on do školy ne. Máme trochu obavy, jak to všechno bude, ale věřím, že to mají ve škole zařízené tak, aby bylo to riziko co nejmenší. Hlavně jsme rádi, že už do školy může chodit, protože výuka z domova tu klasickou nenahradí a to, co by zanedbali, by se jen těžko dohánělo. Partner pracuje z domova, takže pro nás jako rodiče se v tom režimu nic nemění,“ uzavřela.