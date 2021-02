Letošní ročník Milevských maškar má pořadové číslo 159. Organizátoři nechtěli porušit tradici a rozhodli se jej i přes nelehkou epidemiologickou situaci uspořádat. Jak říká předseda Maškarního sdružení Karel Procházka tématem byly letos maškary v karanténě. „Udělali jsme celkem deset stanovišť, kde masky stály ve dvojicích. Jediná výjimka byli kanibalové, což je jedna rodina, takže ti mohli být ve čtyřech,“ říká. Zatímco za normální situace se na maškarách podílí kolem tisícovky lidí, letos to bylo jen kolem čtyřiceti.

Celý letošní průvod budou moci lidé vidět na internetu. „Natočili jsme to jako maškarní video, které zveřejníme v sobotu 13. února ve 14 hodin, kdy mají být maškary za běžné situace na náměstí a jít na průvod městem,“ upřesňuje Karel Procházka. Z doprovodného programu zůstalo jen tradiční psaní na výlohy a maškarní pozvánky v ulicích.

Lidé zároveň mohou do konce týdne posílat organizátorům své fotografie v maskách. Ze všech fotek bude následně vytvořeno album, které se zařadí do alb na webových a facebookových stránkách Milevských maškar. Fotky s maskami je možné zasílat na emailovou adresu info@milevskem.cz, nebo je můžete vkládat na facebooku do diskuze na události Milevské maškary 2021 | 159. ročník. „Každý zúčastněný získá upomínkovou placku na letošní netradiční ročník maškar. Placka bude připravena pro účastníky k vyzvednutí v infocentru v Milevsku po obnovení jeho provozu, kde bude také pro ostatní zájemce volně v prodeji,“ uvádějí organizátoři.

Milevské maškary se pyšní zapsáním mezi nejvýznamnější lidové tradice na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky nebo zápisem do České knihy rekordů jako největší masopustní průvod.(ju)