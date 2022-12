Aby si návštěvníci ušetřili stres s parkováním a mohli si vychutnat třeba horký punč, místo auta mohou zvolit cestu vlakem. České dráhy kromě pravidelných spojů z Budějovic, Strakonic nebo Písku vypraví z Budějovic do Protivína i posilový vlak,“ uvedl mluvčí Českých drah Lukáš Kubát.

Z Českých Budějovic vyjedou vlaky v 16.04, další v 16.52 hodin a posilový spoj v 16.31 hodin. V tomto posilovém vlaku, který zastaví i ve stanici Zliv nebo Číčenice, je povinná rezervace. Ta je bezplatná a cestující si ji mohou zakoupit při nákupu jízdenky v pokladně ČD.

Hlavní program letošního Novoročního podvečera, jehož vrcholem bude devatenáctý Protivínský ohňostroj, se odehraje v neděli 1. ledna 2023 na Masarykově náměstí. Jeho celková délka bude přibližně devadesát minut. V 16.45 hodin bude na náměstí zahájen hodinový koncert plzeňského Kabát revivalu. Po něm bude následovat krátké vystoupení Pozounového tria a novoroční projev starosty. Hlavní velkolepá pyrotechnická show vypukne úderem 18. hodiny. Ohňostroj potrvá přibližně deset minut, přičemž nesporně fascinující světelné efekty nad Protivínem doprovodí skladby Sleeping Sun od Nightwish a Still Loving You od Scorpions.

Starosta Jaromír Hlaváč v této souvislosti upozorňuje na dopravní omezení ve městě a žádá návštěvníky, aby na akci vyrazili s dostatečným předstihem. „Obávám se, že ten, kdo na místě nebude do šestnácté hodiny, se už do města nemusí vůbec dostat a zaparkovat,“ řekl s tím, že jako odstavné parkoviště bude motoristům k dispozici dočasně zjednosměrněná silnice na Milenovice.

Novoroční podvečer s ohňostrojem je největší společenskou akcí města. Tomu odpovídají i patřičná organizační a bezpečnostní opatření. „Chceme, aby si lidé vstup do nového roku užili v klidu a pohodě bez jakýchkoli negativních emocí. Při znalosti scénáře ohňostroje s řadou nových vizuálních prvků jsem si naprosto jistý, že pokud nám bude přát počasí, mohou se všichni těšit na velkolepou podívanou a skvělý zážitek,“ konstatoval Hlaváč. Ani čekání na ohňostroj se nikdo obávat nemusí. Na místě budou návštěvníkům vedle doprovodného kulturního programu k dispozici stánky s dostatkem občerstvení všeho druhu.

Celkové náklady na uspořádání letošního Novoročního podvečera s ohňostrojem dosahují podobně jako v minulých letech částky 700 tisíc korun. Tuto sumu ovšem kompletně hradí sponzoři. Město, respektive Městské kulturní středisko Protivín, tak zůstává pouze garantem akce. „Snažíme se o to, aby se lidé ve městě bavili, protože možnosti nejen sportovního, ale i kulturního a společenského vyžití k životu v moderním městě neodmyslitelně patří,“ zdůraznil starosta.

Ohňostroje nemají

V řadě jihočeských měst ohňostroje nemají. Důvody jsou různé. Ale zajímavě se k oslavě Nového roku staví ve městě u rybníku Vajgar.

V Jindřichově Hradci se začátek roku 2022 po mnoha letech městským ohňostrojem neslavil. Tehdejší vedení radnice v čele se starostou Janem Mlčákem zrušení tradičního vítání nového roku odůvodnilo tak, že k rušení ohňostrojů přistupuje řada měst a navíc nechce podporovat vznik případných požárů, nepořádek a ubližování zvířatům.

Rok 2023 se však u Vajgaru bude opět vítat se vší parádou. Vše v neděli 1. ledna na náměstí Míru v 17 hodin zahájí novoroční pozdrav starosty Michala Kozára a projekce filmu Takoví jsme byli v roce 2022 z dílny jindřichohradecké televize. Pak vypukne světelná show nad rybníkem Vajgar. Ohňostroj odpalovaný z veslařského klubu bude možné sledovat například z Nábřeží Ladislava Stehny. Starosta obnovení ohňostroje vysvětlil. „Sám mám doma pejska a myslím, že ten jeden den v roce se to nějakým způsobem zvládne. Názory na ohňostroj se různí, ale osobně si myslím, že přivítání nového roku má nějakou tradici, zejména v Hradci a protože rok 2023 zatím výhledově není úplně optimistický, tak proč ho takto hezky nezačít,“ uvedl už dříve pro Deník.

Příchod roku neslaví ani Tábor. Město v poslední den v roce ohňostroj nepořádá již déle než deset let. Lidé si ho však mohou užít v září během Táborských setkání. „Máme to postavené tak, že se ohňostroj při příležitosti konání festivalu hodí a není to tolik živelné a neohleduplné, jako to může být na silvestra. Lidé se na něj mohou připravit předem,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík.

Na Českokrumlovsku města a obce na konec roku extra ohňostroje většinou nechystají. Třaskavou zábavou nechávají na občanech. Při zábavném programu pro všechny se mohou lidé 31. prosince setkat na náměstích v Horní Plané, Českém Krumlově a Kaplici. V Horní Plané začne společná oslava konce roku a vítání nového od 22 hodin spolu s DJ Martinem Procházkou. Akce je zdarma.

V Kaplici se mohou lidé těšit na tzv. tichý ohňostroj. Symbolické rozloučení s rokem 2022 se odehraje v sobotu od 16.30 hodin. Hraje kapela Hudební kroužek. Ohňostroj vypukne v 18.30 hodin. Nicméně od 15 hodin budou k dispozici doprovodné trhy a vyhlídkové kolo je v provozu už od 10 hodin.

Bez muziky nezůstanou ani domácí a návštěvníci na náměstí v Českém Krumlově. Silvestrovský koncert začne ve 21.30 hodin. Pro skvělou náladu bude hrát kapela HK Band.