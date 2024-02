Po dvou letech opět použili zemědělci svoji techniku jako nástroj k protestu. Důvodem je snaha upozornit na rostoucí byrokracii, kritický dopad bezcelního dovozu z Ukrajiny na české zemědělství nebo tlak obchodních řetězců na zemědělce a potravináře. Na silnice se vydaly na jihu Čech stovky kusů zemědělské techniky. Na seřadišti pro ohlášenou protestní akci na Táborsku se ve čtvrtek ráno shromáždilo na 100 kusů techniky, traktory s vozy, tatry a třeba i fekální vozy.

Protestní akce zemědělců na Táborsku ve čtvrtek 22. února, záběry z Košína a Soběslavské ulice v Táboře. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Nechyběly nápisy jako: Zemědělství je jen jedno. Stop byrokracii. Stop Green Dealu. Na hladký průběh dohlíželo několik policejních automobilů. Na místě byli kromě zemědělců i členové vedení Okresní agrární komory Tábor. Podle předsedy představenstva Miroslava Vondrušky se sešlo více účastníků, než se předpokládalo. „Máme asi sto kusů zemědělské techniky a přijíždí stále další,“ uvedl před 10. hodinou dopoledne.

Troubit nebudou

Cestou blikali, netroubili. „Dodržujeme předpisy silničního provozu, s policií je vše domluvené, pokud nenastane problém, budou jen monitorovat trasu. Doufáme v hladký průběh,“ popsal předtím, než se kolona daka do pohybu, Vondruška.

Mrzí ho, že se do protestu směřovanému proti nařízení Bruselu, Evropské unie, nepřipojila Asociace soukromých zemědělců. „Jednotlivci tu jsou, ale asociace jako organizace od toho bohužel dala ruce pryč. To jediné nás mrzí, protože demonstrujeme proti věcem, které trápí všechny zemědělce,“ dodal předseda představenstva.

Podotkl také, že na Táborsko přijeli zástupci hospodářství z Písecka. „Jsme tu vesměs z táborského okresu, přijeli nás podpořit i kolegové z Písecka, kteří to sem měli blíže,“ konstatoval s tím, že kolona se připravovala už od 8. hodiny ranní.

Podporují ministra

Soukromý zemědělec Josef Dvořák přijel se svými lidmi hned s několika traktory. „Děláme to hlavně proto, abychom podpořili zemědělce v celé Evropě. Z mé strany chci podpořit i pana ministra, protože je to jediný člověk, který s námi chce jednat,“ vysvětlil s tím, že chce podpořit jeho vyjednávání v Bruselu ohledně požadavků, které mu agrární komory předaly.

Zemědělci zemí střední a východní Evropy včetně Česka vyjíždějí ve čtvrtek k hranicím, kde se chystají protestovat proti agrární politice Evropské unice. Vadí jim zejména byrokratická zátěž a dopady Green Dealu (Zelené dohody pro Evropu). Protesty také upozorňují na bezcelní dovozy produktů z třetích zemí, kvůli kterým výrazně propadly ceny komodit. Část českých zemědělců demonstrovala už v pondělí před ministerstvem zemědělství v Praze. Požadovali mimo jiné, aby česká vláda odstoupila od Green Dealu. Od tohoto protestu se nicméně hlavní zemědělské organizace distancovaly.

Nejde o demonstraci proti vládě, ale na podporu českého zemědělství. „Vadí nám arogantní jednání, nechceme dotace. Osobně mi nejvíce vadí úhory, pole ležící ladem, kdyby na to země měla, ať si to dělá, ale my na to peníze nemáme,“ vysvětloval Dvořák.

Další problém je dělení polností na malé části. „To mi vadí asi nejvíce, dělení na třicet hektarů. Když se na to člověk dívá z letadla, česká krajina je nádherná a my si ji rozdělujeme tak, že to vypadá, jak když přistanou Marťani,“ upozornil zemědělec, který se zabývá rostlinou i živočišnou výrobou více než třicet let. Souhlasí i s dalšími požadavky odeslanými ministrovi, ke kterým se má šéf resortu vyjádřit 29. února.

Josef Dvořák je soukromý zemědělec tradičního kalibru, má asi tisíc hektarů hospodářství, z toho 170 luk kolem Jeníčkovy Lhoty a v táborských Čelkovicích chová na 120 kusů dobytka na mléko. Mimo jiného do jeho technického arzenálu spadající i speciální třínápravové traktory, tzv. Pouštní bouře.

Protestovalo se v celém kraji

Na silnice se vydaly na jihu Čech stovky kusů zemědělské techniky. „Zhruba 50 v každém okrese,“ počítala ještě před akcí ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná. Účast je nakonec daleko větší.

Na Táborsku se podle ředitele Okresní agrární komory Tábor Martina Habarta plánovalo zapojit kolem padesáti kusů techniky i s příslušenstvím. „Všechna technika bude na místě do půl desáté, řadit se budeme od Broučkovy Lhoty k Polánce,“ uvedl k plánům s tím, že pak vyjedou na Chotoviny, Košín, Stoklasnou Lhotu a odtud do Tábora. Deník byl u toho.

Na jihočeské silnice a hraniční přechody vyrazí traktory. Podívejte, kdy a kam.Zdroj: Deník/Miroslava Jindrová

I na Táborsku omezí provoz protestující zemědělci. Víme, kde budou komplikace

Protestní jízdy mají upozornit na to, že podle agrární komory je zemědělská politika Evropské unie nespravedlivá, nepředvídatelná a nesrozumitelná. „Vede k postupné likvidaci jihočeského i českého produkčního zemědělství,“ uvedla Hana Šťastná.