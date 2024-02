/FOTO, VIDEO/ S rozedněním dorazily traktory a další zemědělské stroje protestujících zemědělců do centra metropole. Stojí magistrála v centru, zpožďují se tramvaje. Nejhorší situace je u muzea.

Do Prahy dorazily traktory. | Video: Deník/Radek Cihla

Čeho je moc, toho je příliš. Stop byrokracii. Chraňme naši českou půdu. Takové a další transparenty zdobí traktory a další zemědělskou techniku, se kterou přijeli farmáři z mnoha míst protestovat do Prahy. Jejich cesta centrem metropole byla skoro nekonečná a zároveň impozantní. V některých traktorech cestují spolu s řidiči i děti.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Před šestou hodinou oznámila policie na síti X, že do Prahy míří zhruba pět set kusů zemědělské techniky. "Doprava je zatím plynulá a nikde se netvoří kolony," hlásili policisté, kteří už řešili první přestupky, například zastavení na zákazu ve Wilsonově ulici. Po sedmé hodině už byla zemědělská technika v centru metropole. Tehdy byla ještě doprava plynulá.

Před půl osmou už ale Technická správa komunikací hlásila v souvislosti se zemědělskými vozidly kolonu dlouhou asi dvanáct kilometrů táhnoucí se od Náchodské přes Rohanské nábřeží až po Štvanici. Další kolona byla až po křižovatku Ječné a Legerovy a dále směr na Nuselský most.

Začínající kolaps dopravy v centru se projevil i na náměstí I. P. Pavlova. Auta stojící ve směru jízdy k Muzeu na tramvajových kolejích bránila odjezdu tramvaje ze zastávky po několik intervalů semaforu. Nakonec vše vzal do ruky jeden z chodcu. Začal obcházet auta a upozorňovat řidiče: "Blokujete tramvaje, kdybyste každý popojel o 10 centimetrů, bude mít místo, aby projela." A pomohlo to.

Některé traktory cestou troubí a na oplátku, zřejmě na podporu zemědělců, troubí i někteří řidiči. Kolemjdoucí řadě zemědělských strojů mávají. Názory Pražanů se ale různí. „Je to každého věc, ale nemuseli by dělat takový kravál, řekl Deníku muž, který přihlížel defilé techniky. Další kolemjdoucí Deníku řekla, že protestujícím fandí, byť nepředpokládá, že akce bude mít významnější ohlas. „Je ale třeba, aby těm nahoře někdo ukázal, že to opravdu dělají špatně," zdůraznila žena.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) před sedmou hodinou ranní oznámil dopravní omezení na trase linky 13 Olšanské hřbitovy - Muzeum v obou směrech kvůli souvislé koloně traktorů směřující na demonstraci zemědělců. Ve tři čtvrtě na osm už byl úsek průjezdný.

Linka H1 provozovaná v úseku Chodov - Jedličkův ústav zastavila dočasně provoz mezi Jedličkovým ústavem a náměstím Republiky. Ke zpoždění dochází i na linkách 4, 6, 10, 16, 22, 23.

Hlavními dopravními prostředky veřejné dopravy mají být vlaky a metro. DPP připravil i záložní vlaky k případnému posílení dopravy metrem. Na protest upozorňuje hlášení v metru - s tím, že je omezen provoz povrchové dopravy.

Hlavními místy dění se mají stát prostor před ministerstvem zemědělství na Těšnově včetně sousedící magistrály, a Malostranské náměstí. K ministerstvu zvou organizátoři veřejnost, která chce protest podpořit, na 10. hodinu. V 11 hodin by měl být před budovou předáván ministrovi dopis s požadavky protestujících.

U ministerstva zemedelstvi bylo už před osmou hodinou zhruba kolem stovky lidi. S transparenty v rukách vyčkávají.

Postupně se začala zastavovat doprava i na příjezdových silnicích k magistrále. Jako jedna z prvních to "odnesla" Seifertova, která ústí na frekventovanou křižovatku s magistrálou u Bulhara.

Praho, čeká tě divoké ráno. Ze severu Čech míří na demonstraci stovky traktorů

Půl hodiny před polednem má začít přesun na Malostranské náměstí. Tam se v poledne počítá se zahájením debaty a od 15 hodin se začátkem dalšího programu. Těmto plánům však příliš nefandí předpověď počasí: meteorologové očekávají déšť.

Do Prahy mají traktory vjíždět ještě za šera. Od míst shromáždění by měly podle oznámení organizátorů odjíždět během odpoledne, bude ale dlouho trvat, než při své rychlosti a navíc v zablokovaném provozu metropoli skutečně opustí, může se to táhnout až do noci.

Protesty: Traktory na dálnice nepustíme, zní od policie. Zemědělci mění trasy

Protestující farmáři chtějí blokádou upozornit na podmínky českého zemědělství, stěžují si na rostoucí náklady a výrazně klesající zisky, také na dotační politiku, dovozy ze zahraničí, byrokratickou zátěž i systém kontrol. „Už jsme vyloženě u zdi, už nemáme kam couvat a hrajeme vabank,“ řekl Deníku v pondělí nad ránem na místě srazu protestujících farmářů ve Vítově na Kladensku Pavel Petrus, zástupce zemědělců z Lounska.