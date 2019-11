Investice, o níž se uvažuje, je aktuálně odhadnuta na více než 400 milionů korun.

Rampa by mohla v budoucnu vést do nových podzemních garáží na českobudějovickém Senovážném náměstí. Nad zemí by objekt mírně přesáhl nynější parkoviště. Vizualizace: magistrát města České Budějovice | Foto: Vizualizace: magistrát města České Budějovice

Do osmi či deseti let by mohlo českobudějovické Senovážné náměstí dostat docela jinou tvář. Zásluhou města, Alšovy jihočeské galerie a Jihočeského kraje.