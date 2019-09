Od května je na soběslavském hřbitově rušno, nová podoba smuteční síně už se rýsuje.

Z márnice, která se nepoužívala vzniká místnost pro výstavu zesnulého. Přibude také bezbariérový vstup a sociální zázemí. Marie Dvořáková změny vítá. „Toalety tu chyběly určitě. Myslím, že je skvělý nápad, nechat je přístupné i mimo konání obřadů,“ pochvaluje si.

PRVNÍ REKONSTRUKCE

Architekt Jaromír Kročák zná obřadní síň od malička. „Nepamatuji si, že by se to tu někdy opravovalo. Jezdíval jsem sem zalévat květiny,“ zavzpomínal místní rodák.

Objekt navrhl tak, aby byl variabilní a současně zvýšil kapacitu smuteční síně. „V případě malých obřadů poslouží zasouvací polopříčky a prostor se zmenší na původní velikost,“ objasnils tím, že nyní by se do budovy mohlo vejít až sto lidí.

Podle místostarosty Pavla Lintnera se termín dokončení do konce října stihne. „Stavba se daří dobře, obřady se po dobu rekonstrukce konají v kostele sv. Marka nebo v Táboře,“ uvedl.

Oceňovaný architekt, který má na svědomí i soběslavské náměstí Republiky či městskou knihovnu, prozradil, že podobný projekt ještě nerealizoval. „Už jsem jeden návrh smuteční síně do Hlohovce dělal, ale to už je dávno a nikdy se nerealizoval. Je to smutné téma a náš ateliér na to není orientovaný,“ osvětlil Jaromír Kročák.

HLEDÁ SE NÁJEMNÍK

Město v současné době hledá nájemce prodejny květin, která bude součástí. „„Momentálně je vypsáno vyběrové řízení na případného nájemce květinky, která bude sídlit z boku objektu,“ doplnil Pavel Lintner.

Funkční využití budou mít i žulové kvádry, které budovu opticky rozšířily do stran. „Vzniká tam schodiště z přírodního kamene, podesta se potom vytvoří z WPC profilů. Ty by měly být také praktické, protože se na nich nedrží voda, ani nekloužou,“ upozornil Jaromír Kročák.

V případě velkých pohřbů je počítáno také s tím, že smuteční hosté využijí schodiště. „V projektu jsem to tak zamýšlel, aby neztráceli kontakt a mohli se skleněnými průhledy alespoň na dálku účastnit obřadu,“ upřesnil.

Katafalk zůstává uprostřed místnosti, dočkal se opravy a přibude i zcela nové zdvihací zařízení. Historický ráz i architektonické prvky projekt zcela respektuje.