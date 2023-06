Kompletní výsledky ankety najdete ZDE

Špatnému hodnocení bytové politiky místostarosta Martin Mareda nerozumí. „Potřeboval bych více konkretizovat, čeho se kritika týká. Město Tábor disponuje velkým bytovým fondem, každý rok se ve výběrových řízeních objevuje na 120 městských bytů. V porovnání s ostatními městy je to opravdu velké číslo a mnohé obce nám náš bytový fond závidí. Nájemné v městských bytech je hluboko pod úrovní tržního nájemného a byty se postupně všechny rekonstruují,“ odpověděl. Tábor také chystá stavbu nové čtvrti Dvorce, která by měla nabídnout bydlení více než patnácti stovkám lidí.

Martin Mareda se vyjádřil také k problematice dopravy, za kterou radnice od hlasujících dostala za tři. Místostarosta si podle svých slov uvědomuje, že nikdy není možné se zavděčit všem.

„Na sociálních sítích jsme od veřejnosti kritizováni, že je město rozkopané, na zastupitelstvu jsme zase tepáni, že odbor dopravy komunikace neopravuje. Část veřejnosti chce zklidnění automobilové dopravy, oponenti by zas rádi více parkovacích míst. Najít rovnováhu mezi těmito odlišnými názory je mnohdy těžký úkol. Snažíme se s kolegy jakékoliv dopravní opatření a situace řešit s co nejmenším negativním dopadem na dopravní provoz. Je ale jasné, že pokud se něco rekonstruuje na páteřních komunikacích, musí to výrazně ovlivnit na nějaký čas situaci v širší lokalitě,“ uzavřel místostarosta a zároveň poděkoval veřejnosti za pochopení a trpělivost.

Redakce Deníku nechala ve všech krajích České republiky oznámkovat čtenáře, jak jsou spokojeni s tím, jak si největší města regionu vedou ve čtyřech důležitých oblastech samosprávy: dopravě, bytové politice, bezpečnosti a podpoře sportu. Tady jsou výsledky letošního vysvědčení za naše okresní město. Jde o průměrnou známku čtenářů, nikoliv o názor Deníku. Toto vysvědčení není hodnocením redakce, ale internetových čtenářů deniku.cz a jeho regionálních webů. Redakce si uvědomuje, že kvůli současným náladám ve společnosti může být kritičtější, a že je jen sondou do pocitů společnosti v daném regionu a nedělá si ambice na komplexní analýzu.

Pro výsledky okresních měst v Jihočeském kraji klikněte ZDE.Zdroj: Deník