Od pondělí 27. dubna mohou všichni pendleři dojíždět za prací přes hranice denně, ale musejí si každé dva týdny zajistit test na koronavirus.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS) v té souvislosti zaznamenala řadu dotazů přeshraničních pracovníků. Od pondělního rána mohou všichni zájemci volat na speciální informační linku pro pendlery s číslem 736 514 326, uvedla ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

„Přes víkend se nám také podařilo domluvit s laboratoří Next Clinic vyšetření pro osoby, které cestují za prací přes hranice a kterým se od pondělí vládním rozhodnutím mění podmínky. Jednali jsme aktivně společně s krizovým řízením kraje, krajským ředitelstvím Policie ČR a starostou Dolního Dvořiště o zajištění prostor pro testování nad rámec současných služeb tak, aby byly co nejdříve připraveny kapacity pro pendlery, kteří se musí jednou za dva týdny prokázat tímto vyšetřením," pokračovala Kvetoslava Kotrbová.

Odběrové místo pro samoplátce bude přímo na hraničním přechodu s Rakouskem v Dolním Dvořišti postaveno v průběhu pondělí a od úterý. Nejpozději od středy by mělo být zprovozněno pro aktuální vyšetření samoplátců. Další odběrové místo pro samoplátce by mělo být zřízeno do několika dnů i v Českých Budějovicích.

Samoplátce otestují od pondělí také v nemocnicích v Českém Krumlově, Strakonicích a Prachaticích.