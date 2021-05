„Provoz byl omezený kvůli covidu, pendleři ještě nejezdí, ale asi od 15. května by se měli vracet za prací do Rakouska, pracují v gastru. Tento víkend je důvodem asi i hezké počasí,“ uvažuje kapitán Marcel Lorenc, proč se řád vrací k běžnému provozu již před víkendem. Nejvíce cestovatelů přepravuje posádka denně ráno v 6.15 hodin. „V tuto dobu jezdí mnoho lidí, kromě víkendu. V létě jede třeba 14 aut, tak jezdím přívozem dvakrát,“ zmínil, kdy je plavidlo hodně obsazené. Podobně tomu bývá prý večer při poslední jízdě.

Na čtyřiceti tunovém přívozu zaparkuje nejvíce sedm aut a vejde se zde až sto lidí. „Teď jedeme mimořádně, protože statkáři chtějí převézt, utekl jim dobytek. Za pár minut vyjíždíme na Bližší Lhotu,“ vyřkne v silném větru v pátek dopoledne kapitán Marcel Lorenc, který loď kormidluje osmadvacet let. „Já jsem tu odmala, jsem místní. Musíme tu být za každého počasí, přívoz jezdí, i když mrzne. Udělá se taková stoka a tu udržujeme. Vozíme lyžaře. Jinak převážíme i například záchranné složky,“ podotkne, když při přepravě dohlíží na kolegu v kabině. „Toto je budoucí kapitán, dělá praxi, jezdí pod mým vedením,“ vysvětluje.

Na druhém břehu vyjede auto a nalodí se další zájemci. „Vozím se dvakrát týdně. Patříme do Horní Plané, ale nemáme tu silnici, takže nás vozí zdarma. Jinak objížďka do Horní Plané je dlouhá asi dvacet kilometrů. V zimě jsme jezdili přes led,“ sdělí skrze stažené okénko řidička Hana, která bydlí kousek za Bližší Lhotou. Další cestovatelé byli ubytovaní v Bližší Lhotě. „Jsme tu na služební cestě. Zdá se, že to ani pejskům nevadí. Je to naše premiéra. Lipno je nádherné, tak snad se počasí od neděle zlepší,“ zamýšlí se Jan Mašek z Prahy.

Ital sjel do vody

Na plavidle se ale stávají i nehody. „Problém bývá, když mají šoféři najet do boku lodi, bojí se, aby si auta neponičili, nekoukají se, kam je vedeme my, a pak si auta odřou“ poznamená Marcel Lorenc. A vzpomene na nehodu s Italy. „Motor měl dotyčný tak potichu, že nebylo slyšet, zda má auto nastartované, byl to automat. Zřejmě se Ital spletl, přidal plyn a seskočil dolů do vody. Auto se nepotopilo, byla to velká obytná krabice, takže auto plavalo. Najeli jsme můstkem pod automobil a tlačili jsme ho ke břehu na výjezd. Dopadlo to dobře, sepsalo se to s policií,“ líčil. Dodal také, že záchranné vesty pro sto lidí nebo záchranný kruh, nemusel naštěstí při svých plavebních cestách nikdy použít.