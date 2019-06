Suchá půda nestíhala absorbovat srážky, voda se valila ulicemi, způsobovala sesuvy půdy a vítr s deštěm očesával stromy.

Krátce po 18. hodině o první události informoval tiskový policejní mluvčí Miroslav Doubek. „Máme hlášený sesuv půdu v ulici na Bydžově v Táboře, dokonce je tam zavaleno nějaké auto,“ osvětlil.

Podle tiskové mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů situace v Táboře nebyla dramatická. „Konkrétně na Bydžově při stavbě střechy voda spláchla zakrývací plachtu a vše, co měla v cestě do nějakých sádrokartonových desek,“ uvedla jednu z nejdramatičtějších událostí večera. Při které podle jejího vyjádření hasiči použili pouze lopaty a kýble a odházeli vše, co ze střechy spadlo. Na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanice Tábor a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Tábor.

Na operačním středisku kolem 20. hodiny evidovali asi desítku událostí způsobených deštěm jenom v centru města Tábora. „Jednalo se zřejmě o nějaký lokální mrak, protože je jinak v celém kraji relativně klid,“ dodala Vendula Matějů.