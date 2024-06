/VIDEO/ O tom, že náš čtyřnohý parťák je magnet na klíšťata, není pochyb. Letos už v lednu lidé na psech na jihu Čech nacházeli klíšťata. Bohužel, už se vyskytla řada případů, kdy se pes od klíštěte nakazil zákeřnou nemocí odborně nazývanou anaplazmóza. Chovatelka Lenka Jedličková z Táborska se strachovala o život jejího pětiměsíčního štěněte německého ovčáka. Naštěstí se pak ukázalo, že se prcek někde bouchnul a v hematomu se udělal zánět. Anaplazmóza, jedna z nemocí přenášených klíštětem, je však pro psa velmi nebezpečná.

Boj s klíšťaty. | Video: Deník/Lenka Novotná

"Ačkoli má štěně antiparazitní obojek, jsem vytáhla asi dvě klíšťata. Pak bylo tři dny skleslé, dostalo horečky přes 40 °Celsia, naposledy 40,6 a trpělo nechutenstvím. Anaplazmózy jsem se obávala, ale naštěstí nakonec test ukázal, že se o tuto nemoc nejedná," sdělila Deníku majitelka fenky.

Letos se s klíšťaty přenášenou anaplazmózou u psů roztrhl pytel. "Jak jsem dohledala informace, způsobuje to rozpad červených krvinek, selhání ledvin a celkově selhání organismu. Některé zvíře na to reaguje, jiné to má jen v sobě a nemusí se to projevit," dodala chovatelka s tím, že už i v minulosti se s touto diagnózou setkala. "Před asi pěti lety na to umřel pes z mého odchovu. Onemocněl ve dvou letech, nějak ho z toho dostali a pak v osmi letech zemřel na selhání organismu. Prý to byl následek právě prodělané anaplazmózy," naznačila. Podle jejích slov některý pes ani nemusí mít příznaky, ale nemoc v něm zůstává a pak stačí nějaký spouštěč. "Kamarádka má oba psy zdravé, ale nechala jim na to udělat testy a jsou pozitivní. Je to fakt zákeřná nemoc a navíc přenosná i na člověka. Takže asi tableta proti klíšťatům je jistota i u štěňat," říká Lenka Jedličková.

Anaplazmóza je infekční onemocnění způsobené mikroorganismem Anaplasma phagocytophilum, které na psa přenese nakažené klíště.

Její slova potvrzuje i veterinární lékařka Jana Martinová z Tábora, která nemocné štěně ošetřovala. "Každý rok se s tím několikrát setkávám. Jakmile přijde pacient s horečkou, je zvadlý a unavený, tak hned se musí do diagnostiky zařadit i anaplazmóza. Ono to má různorodé příznaky, ale většinou to spojuje vysoká horečka a únava. A když se majitele zeptám, jestli měl pes klíště, tak jejich odpověď je většinou pozitivní. Někdy ho ale ani nemusejí objevit," naznačuje veterinární lékařka.

Dnes jsou podle ní k dispozici rychlotesty, stačí kapička krve, ze kterých je do čtvrt hodiny známý výsledek. "Naštěstí je anaplazmóza citlivá na běžně používaná antibiotika a když se nasadí včas, tak je pes rychle zase v pořádku," říká Jana Martinová.

Je to jako tsunami, jde to rychle

Zdůrazňuje, že nejdůležitější je rychlost podání léků od zachycení prvních příznaků. "Ten mikroorganismus napadá červené krvinky, ty se začnou v krevním řečišti rozpadat. Což by asi až tolik nevadilo, ale jejich rozpad způsobí brutální imunitní reakci. A pak už to jede jako tsunami. A zvířata mají silné anémie, žloutenku, horečku a už se vezou. Pokud se jim včas nenasadí správná antibiotika," uvedla Jana Martinová s tím, že už zaznamenala anaplazmózu již i v únoru, protože klíšťata jsou prakticky aktivní po celý rok. Nejsou silné mrazy, není sníh a klíšťatům se daří.

Tableta, pipeta, obojek

Mezi nejčastější nemoci přenášené klíšťaty na psa patří borelióza, erlichióza, anaplazmóza a babezióza.

A jaká je podle Jana Martinové nejlepší obrana proti klíšťatům? Někteří lidé se brání tabletě, že zvíře do sebe dostane velkou dávku chemie, někdo si chválí obojky, někdo pipety, někdo jde cestou přírodní ochrany. "Existuje jediný spot, kde výrobce deklaruje, že se klíště nepřisaje. Jinak se u ostatních přípravků klíště vždy musí napít. Za mě je z tohoto pohledu nejúčinnější tabletka Bravecto. Nechci dělat reklamu, ale tableta funguje v tukové tkáni a na bázi poločasu rozpadu. A argument, že se klíště stejně přisaje, lze vyvrátit tím, že musí sát určitou dobu, aby se do zvířete dostalo adekvátní množství nežádoucích mikroorganismů. A to se nestihne, protože klíště krátce po přisátí hyne," argumentuje Jana Martinová.