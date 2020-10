Každý voják musí před výjezdem do zahraniční operace absolvovat takzvaný výcvik S.E.R.E. Učí se v něm, jak přežít v nouzi na nepřátelském území a dostat se zpět do bezpečí. Podobnými kurzy procházejí také vojáci u 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích, kteří budou od července příštího roku působit v Litvě v rámci alianční předsunuté přítomnosti.

Vojáci se učí přežít na nepřátelském území. | Foto: Účastníci kurzu

Přežití a záchranu osob může ovlivnit řada faktorů. „Není to kurz vaření, při kterém vám lektor řekne, jaké suroviny máte dát do hrnce a co vám z toho vznikne. Přesto že dodržíte všechna základní pravidla, může se objevit nečekaná komplikace a záchrana se nepovede,“ upozorňuje na nepředvídatelnost situací kapitán Lukáš Perný, jenž u strakonického útvaru vede kurzy S.E.R.E.