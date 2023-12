Každý den v roce vám Táborský deník přináší ty nejčerstvější a nejzajímavější zprávy z Tábora a jeho okolí. Pojďte se s námi podívat, kterých deset článků vás v letošním roce zaujalo ze všeho nejvíce.

Smrt, naháči i první let. Připomeňte si letošní nejúspěšnější články z Českých Budějovic a okolí. | Foto: Deník/Adam Hudec

Unikát. Lesbický čapí pár se usadil na hnízdě v Chýnově, staral se o osm vajec

Čapí hnízdo naproti kostelu Nejsvětější trojice v Chýnově společně obývaly dvě černobílé ptačí slečny. Jedinečný způsob hnízdění čápů bílých místní ornitolog nezaznamenal za celou svou padesátiletou kariéru. A světe, div se, každá samice pečovala o čtyři svá vejce. A jak se to stalo? Loňský samec letos nepřiletěl a nový čáp se sice na hnízdě objevil, dvořil se loňské samici, ale odletěl, aniž by došlo k páření a už se nevrátil. Později nová samice vytrvale tokala, až ji ta loňská přijala a došlo i k opakovanému stejnopohlavnímu páření. Že jde skutečně o dvě samice, se potvrdilo až snášením vajec.

Cizinec ve Veselí nad Lužnicí posekal mačetou dva muže

Veselím nad Lužnicí v červenci hýbal incident před místní diskotékou. Opilý cizinec po slovní roztržce napadl dva místní muže mačetou. Oba následně převezla záchranná služba do českobudějovické nemocnice. Útočník skončil ve vazbě.

Troufnou si i na dospělého. Agresivní mládež je třeba zkrotit včas

Agresivní party napadající kolemjdoucí představují problém v mnoha městech. Už na přelomu roku 2022 a 2023 i Tábor zažil několik případů, kdy skupiny dětí fyzicky či slovně napadly občany města. Stalo se to hned na několika místech, konkrétně v Husově parku, na náměstí TGM či Pražském sídlišti. Skupina několika dívek svalila na zem a zkopala jedenáctileté děvče. V jiném případě zase několik mladíků přepadlo muže, kterého okradli o peněženku. Pachatele loupežného přepadení se později podařilo policistům odhalit. Řešení dětské kriminality se Táborem táhne jako červená niť celý rok.

Kde se na Táborsku levně a dobře najíst? Doporučovali sami čtenáři

Táborský deník v závěru srpna mapoval restaurace a jídelny, kde levně a dobře vaří, strávník odchází dostatečně nasycen a nezaplatí za porci horentní sumy. Místa doporučovali samotní čtenáři na sociálních sítích. Často zmiňovaným stravovacím zařízením byla jídelna Dusík v táborské Tomkově ulici. Další strávníci nedali dopustit na restauraci Daniel v místní části Tábora Všechov. Oblibě se také například těší nejstarší fungující restaurace v Táboře Na Bečvárně v Bechyňské ulici.

Našel tisíce vzácných hřibů. Sbírat je se ale nevyplácí, hrozí tučná pokuta

Podzimní období patří také houbařům. Doslova rájem pro milovníky hub může být Národní přírodní památka Luční u Turovce na Táborsku, která letos slavila 35. výročí od svého vzniku. Mykologickou rezervaci na hrázi stejnojmenného rybníka od svého vyhlášení spravuje Pavel Špinar. Ten na výročí pro návštěvníky připravil komentovanou vycházku a podělil se o řadu zajímavostí ze své mykologické praxe. Na plné košíky zde ale museli účastníci výpravy zapomenout. Po vstupu do nejstaršího chráněného mykologického území v Čechách je jakékoliv sbírání hub zapovězené. „Hrozí tučné pokuty, naštěstí už nám to lidé za ta léta, co rezervace existuje, přestali dělat. Nejlepší je přestupek vyřešit domluvou,“ uvedl.

Střelba v Táboře. U konfliktu skupiny osob zasahovaly čtyři hlídky policie

V sobotu 1. července na třídě 9. května v Táboře vygradoval incident mezi několika obyvateli střelbou z plynové pistole. Oznámení na linku 158 bylo hned několik. Konflikt, ke kterému vyjížděly hned čtyři osádky policistů ve službě, se naštěstí obešel bez zranění. Vše začalo hlasitou šarvátkou několika lidí před bytovým domem. Někdo z domu pak podle policie vyšel a upozornil hádající se trojici lidí, aby nehlučela. Ale klid nenastal. „Dostali se do konfliktu mezi sebou. Ta osoba, která se snažila situaci uklidnit, měla u sebe plynovou zbraň, z které nakonec i vystřelila,“ naznačila policejní mluvčí. Nikomu se naštěstí nic nestalo.

Natálce z Tábora se převrátil svět vzhůru nohama. Poslední možností je sbírka

Dvanáctileté štíhlé usměvavé brunetce se před dvěma lety změnil život. Už si nemůže hrát jako dřív, ubyli ji přátelé a nechodí ani do školy. Středobodem světa pro ni i její maminku je její zdraví. Nyní jsou navíc v situaci, která pro ně není finančně únosná, a tak se odhodlaly obrátit na veřejnost. Ortel je šílený. Dívka s diagnózou těžká idiopatická skolióza totiž smí odložit ortopedickou pomůcku, které dala i jméno Karlička, jen na několik minut denně. Páteřní korzet, který je dělaný na míru a zdobí ho srdíčka, se stal jejím nerozlučným společníkem.

Šéf táborského fotbalu Petr Kolář přišel o trezor se šperky za miliony korun

Výstavní moderní vila na kraji táborské části Náchod se v květnu stala terčem trojice zlodějů. Z domu, který patří majiteli fotbalového klubu FC Silon Táborsko a staviteli obchodních center Petru Kolářovi, ukradli trezor se šperky za několik milionů korun. Jejich drzost byla obrovská. Krádež se totiž odehrála za bílého dne. Událost i díky osobě známého developera i mecenáše, zaujala celou republiku. Trezor měl údajně vážit přes čtvrt tuny a byl natolik těžký, že auto zlodějů drhlo koly o podběhy. Jeho přeprava nebyla jednoduchá a lapkové ho zanechali v lese na místě zvaném U Lísku poblíž Plané nad Lužnicí.

Obchvat Chýnova: Motorkář zemřel při srážce s osobním autem

Pondělí 26. června začalo na chýnovském obchvatu tragicky. Po srážce s osobním autem zde zemřel motorkář. Nehoda se podle policie stala na "známé" křižovatce se silnicí II/409. Jedná se právě o místo, kde byla od otevření obchvatu již řada nehod. Řidič vozidla zřejmě nedal přednost motocyklistovi, který jel po hlavní. Motorkář zraněním podlehl.

Babička roku 2023 si přijela pro titul zraněná a s obvázanou rukou

Silné emoce, mezi nimiž nechyběly obdiv, smysl pro humor i nostalgie, ovládly 22. září sál Společenského centra Univerzita Tábor. O titul Babička roku 2023 a zároveň Babička sympatie přijelo usilovat 17 žen z celých jižních Čech. Podmínkou byl věk uchazeček 60 let a výše. A jaké bylo pořadí na prvních třech místech? Bronzovou babičkou se stala Marie Novotná z Tábora, stříbrnou Marie Stará z Plané nad Lužnicí. Babičkou roku 2023, jejímž úkolem je tradičně hájit jihočeské barvy na celorepublikovém finále v Olomouci, byla vyhlášena Naděžda Miksová z Plané nad Lužnicí. Babičkou sympatie zvolili diváci Vítězslavu Benešovou ze Slavonic.

