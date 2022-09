Princ Charles si v roce 1992 v doprovodu kastelána Pavla Slavka prohlédl nejenom hrad a zámek, ale také centrum Českého Krumlova.Zdroj: archiv NPÚ„Vzpomínám si na to dobře, protože návštěva britského prince se výrazně otiskla do mé paměti,“ vyprávěl Pavel Slavko. „Bylo to na podzim zhruba v říjnu. Byla nám ohlášena návštěva prince Charlese s doprovodem z pražského hradu. Překvapilo mě, jak v porovnání s dneškem, byla tehdy ta skupinka akční a operativní. Princ Charles, jeho tajemník, tuším jeden bodygard, pracovnice z Prahy a já. Během tři čtvrtě hodiny jsme obešli Krumlov, posuzovali jsme výjimečnost a mimořádnost Krumlova. A pozor, Krumlova tehdy omšelého, degradovaného, šedivého, neopraveného. Hodnotili i významné body průhledů na zámek. Prošli jsme město a celý areál zámku včetně interiérů. Na dnešní dobu v porovnání s jinými osobnostmi vykazoval následník trůnu mimořádnou flexibilitu a operativu.“

Na Pavla Slavka udělala velký dojem i osobnost prince z Walesu. „Byl přívětivý, zvídavý, poučený. Kladl mi otázky, které naznačovaly, že je obeznámen s problematikou, má informace z historie střední Evropy od 17. do 19. století, i z novodobé historie. Jeho otázky byly přesně cílené, protože my v té době nevěděli, jak postupovat dál. Vždyť se tvořilo něco úplně nového – demokratická společnost, demokratické zásady, nastával nový rozvoj. Hovořili jsme o tom, jak to vnímá Evropa, jak to řeší Anglie nebo jiné státy. Byla to velmi podnětná schůzka.“ Princ Charles působil na krumlovského kastelána velmi přívětivě, zvídavě a neustále sledoval okolí. „A minimálně pokývnutím hlavy, očním kontaktem, zdravil okolní lidi. Osobně jsem tak poznal, jak se chová aristokrat významného rodu.“ Někteří z kolemjdoucích tehdy zaregistrovali, kdo je právě míjí, ale třeba na prvním nádvoří na prince Charlese čekalo několik dam, které s ním pohovořily a chtěly ho vidět na vlastní oči.

Princ Charles tehdy přijel do Česka s cílem pomoci s obnovou významných českých kulturních památek prostřednictvím jeho nadace.

Redaktor Deníku vzpomíná: Jak jsem se nepotkal s královnou

Princ Charles navštívil perlu jižních Čech:

Modrá krev na krumlovském zámku (a českobudějovickém letišti)

Českobudějovické listy, vydání 24. prosince 1992. Jedná se o originální znění článku Mirky Nezvalové a Petra Soukupa z toho vydání.

Přesně pět minut po jedenácté dopoledne dosedl na plochu českobudějovického vojenského letiště čtyřmotorový letoun britského královského letectva BEA 146 pilotovaný následníkem trůnu princem Charlesem.

Těsně po příletu jej přivítal britský vojenský letecký přidělenec R. Foster, velitel letiště plk. Zabranská i základny pplk. Podlipný. Šanci potřást královskou rukou a předat videokazetu o jižních Čechách dostal i českobudějovický primátor ing. Talíř. (Kazeta byla předtím podrobena zevrubné prohlídce, takže se původní mašličku na balíčku nepodařilo zavázat zcela úhledně.) Možnost překvapit prince sdělením, že ve zdejším městě existuje Britská rada (údajně s nejkrásnější kanceláří na světě) se naskytla i vedoucí této instituce Renatě Kaspříkové. Princ poděkoval za pozvání do těchto prostor a přijal s úsměvem i vizitku. (Na náhlé otevření kabelky za účelem vytažení vizitky paní Kaspříková málem doplatila zásahem ochranky.)

Veliteli Zabranskému princ sdělil, že let probíhal bez problémů a počasí bylo dobré. Pak už nasedl do modrého vozu BMW a s kolonou čtyř dalších vozů vystartoval do Českého Krumlova. Tam v doprovodu hloučku ostražitých mužů s rukou v podpaždí a očima všude nejdříve krátce postál při pohledu na panoráma zámku a poté procházeje městem navštívil kostel sv. Víta, prohlédl si sgrafita na domech v Masné uličce a zamířil k zámku. Tam jej u příkopu s medvědy přivítal ředitel zámku PhDr. Slavko, přímo v zámeckých prostorách se pak krátce pozdravil také s krumlovským starostou ing. Vondroušem.

Británie má nového krále, Charlese III. Jaké změny čekají zemi po smrti Alžběty

Prohlídka obou tras v renesanční a barokní části zámeckých prostor následníka trůnu skutečně uchvátila. Živě se zajímal např. o nábytek a dobové oblečení, velmi obdivoval také zámecký sál. Po shlédnutí právě rekonstruovaného barokního divadla vyjádřil přání zúčastnit se slavnostní premiéry v roce 1994. Přestože byly vozy již přistaveny k odjezdu, princ se bezprostředně po návštěvě zámku znovu vydal na krátkou procházku městem, čtvrt hodiny po jedné už však nasedl do modrého BMW a popřál městu Goodbye.

Jak potvrdil v rozhovoru pro náš deník zástupce britského velvyslanectví pplk. Foster, na předních místech seznamu lokalit, které chtěl princ Charles navštívit, byly jižní Čechy a především Český Krumlov. Bez využití přistávací plochy českobudějovického vojenského letiště by jen těžko mohl časově zvládnout návštěvu v Krumlově. Přijel do Československa v době, kdy lidé spíše už myslí na vánoční svátky. Přijel, aby pomohl zachovat kulturní dědictví našeho národa.

Na palubě letounu kuchař, milovaná brašna i lednice s krví

Princ Charles navštívil perlu jižních Čech.Zdroj: Z. OudaPři čekání na princův návrat na letiště jsme se od kapitána letounu dozvěděli, že při kratších cestách princ Charles pilotuje sám, při delších startuje a přistává rovněž osobně, ale po zbytek cesty předává řízení osádce a odchází pracovat. (V letounu vedle jeho pracovního křesla ležela ošoupaná černá kabela, prý princova oblíbená. Vozí ji s sebou už velmi dlouho.) Osádku tvoří devět členů, jeden z nich je princovým komorníkem. Princ Charles má k dispozici také malou převlékárnu. S sebou si vozí i stravu, neboť upřednostňuje ekologické potraviny. Nicméně při slavnostních recepcích se předkládaných jídel neodříká… Na delší cesty je ovšem vždy na palubě přítomen kuchař.

Co se týče lékařského zabezpečení, pro kratší cesty má k dispozici "malou první pomoc", pro delší je v lednici připravena i krev pro případnou transfúzi.

Jinak má britská královská letka tři letouny, sám princ Charles nalétal za kniplem více než dva tisíce hodin. (Kapitán jeho letounu konstatoval, že on sám v letadle, které sedlo na českobudějovickém letišti, uletěl dva a půl tisíce hodin, jinak na dalších typech dohromady deset tisíc hodin.)

Zemřela královna Alžběta II. Nejdéle vládnoucí panovnici bylo 96 let

Zatímco si princ prohlížel Krumlov, doplnil letoun pohonné hmoty a vyčkával návratu osádky. Na letiště se mezitím se soudkem budvaru dostavil osobně i ředitel pivovaru Budvar ing. Jiří Boček. Britská společnost pro ochranu dobré kvality piva CAMRA totiž nedávno získala královské ocenění, údajně i proto, že sama královna matka dokáže kvalitní pivo rozpoznat. A protože CAMRA aktivně bojuje proti americkému vstupu na jihočeskou pivní scénu, dárek v podobě malého soudku budvaru byl tedy na místě. Ředitel jej měl možnost předat osobně princi Charlesovi (při vzpomenutí obliby sklenky piva královnou matkou se princ významně pousmál). A když soudek přebíral, neopomněl se optat, zda se jedná opravdu o originální Budvar a po ubezpečení popřál řediteli Bočkovi "ať jdou dobře obchody a ať se vám pivo dobře vaří".

Krátce po půl třetí bílý letoun s královským znakem na boku nabral kurs Plzeň, Cheb, Velká Británie… (Vzhledem ke směru větru letadlo nestartovalo na vzletové ose Lipí, nýbrž opačně - na Rožnov.). Třídenní návštěva následníka britského trůnu prince Charlese v Československu skončila.