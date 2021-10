Tomáš Jiříček

Na 21. listopad roku 2019 určitě nezapomene. Právě tento den prováděl s automobilovým jeřábem práce na stanici Vimperk. Při návratu na svou domovskou stanici v Českých Budějovicích se vracel se svým kolegou. Před sjezdem do obce Husinec došlo na podvozku jeřábu k technické závadě na brzdové soustavě. „Zjistil jsem, že nefungují brzdy. Při průjezdu obcí jsem používal odlehčovací motorovou brzdu, protože provozní brzda rovněž nereagovala, a tak jsem se snažil brzdit parkovací brzdou, což bylo neúčinné. Projížděl jsem co nejbezpečněji, abych jeřáb udržel na silnici a pokusil jsem se zpomalit vyjetím do protisvahu u kostela. Tam se vozidla zastavilo, ale i přes sešlápnutý pedál se dalo zase do pohybu vzad dolů a bylo nutné ho zastavit. Vyhnul jsem se protijedoucímu automobilu a vyjel mimo vozovku vlevo do zeleného pásu a 28 tunové vozidlo zastavil,“ uvedl do protokolu Tomáš Jiříček. Svým naprosto profesionálním jednáním s nasazením vlastního života dokázal minimalizovat nebezpečí, zabránit značným materiálním škodám, a především škodám na zdraví či dokonce na životech spoluobčanů.

Tomáš Jiříček.Zdroj: Petr Zikmund