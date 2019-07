Areál táborského klášteru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech a rozsáhlým hřbitovem je významným poutním místem. Nejen v polovině srpna, kdy se zde koná církevní pouť, do zdejšího barokního areálu proudí věřící či turisté z Česka, ale i ze zahraničí.

TITUL OD PAPEŽE

Zdejší farnost navíc usiluje o získání titulu basilica minor, což je čestný titul, který významným kostelům propůjčuje papež. Římskokatolická farnost Klokoty ve spolupráci s budějovickou diecézí, pod kterou klokotská farnost patří, také plánuje vedle farního domu Emauzy výstavbu penzionu s restaurací. Dá se tedy očekávat, že zájem o poutní místo do budoucna vzroste. Jenže dopravní uspořádání přilehlých silnic nevyhovuje požadavkům dnešní doby.

NENÍ KDE PARKOVAT

Starosta Tábora Štěpán Pavlík vysvětlil, proč město uvažuje o úpravách komunikace zdejší části Tábora. „Chceme jít rozvoji Klokot naproti a příjezdový prostor dopravně změnit. Například zájezdový autobus se u klášteru nemá kde otočit, takže musí složitě couvat,“ uvedl.

Administrátor farnosti Tábor-Klokoty Jiří Můčka tento krok města vítá. „Když máme nedělní bohoslužby nebo se konají svatby, pohřby či benefiční akce, tak lidé opravdu nemají kde zaparkovat. Je to zoufalé a byl bych opravdu vděčný, kdyby se tato situace vyřešila,“ řekl.

OPRÁŠÍ STARÝ PROJEKT

Existuje 10 let starý projekt dopravního řešení staroklokotské návsi a prostor před hřbitovem, který bude nutné ještě letos aktualizovat a formou poptávky vyzvat architekty k dopracování. „Radnice hodlá své kroky koordinovat s klokotskou farností při projektování penzionu tak, aby dopravní napojení zohledňovalo i novou ubytovací funkci,“ zmínil dále starosta.

Jiří Můčka upřesnil, že se jedná o tom, že by klienti plánovaného penzionu mohli využívat nové parkoviště u hřbitova. „Bylo by to od města vstřícné,“ dodal.

S dalšími místy pro autobusy se počítá v prostoru nedaleké točny městské hromadné dopravy, ostatně tam by se parkování mělo víc soustředit. V plánu je nový přístupový chodník od ulice Ke Chlumu, nová podoba vstupního místa na hřbitov a osázení zelení.

V prostoru se také nachází zchátralý a k demolici určený dům čp. 4. Zájem o něj projevil nově vzniklý osadní výbor městské části Klokoty, který se nemá kde scházet. „U objektu je ovšem nutné nejprve zvážit vhodnost rekonstrukce,“ uzavřel Štěpán Pavlík.