"Naopak u Pfizeru a Moderny, díky posunu termínu mezi dávkami na 42 dní, nám teď nevychází téměř žádné druhé dávky, takže prakticky všechny vakcíny můžeme použít na ty první," říká hejtman. "To znamená tento týden dalších 29 534 nově naočkovaných Jihočechů."

Pro praktiky nejsou vakcíny

Všichni zájemci o očkování, kteří se zaregistrují v některém ze sedmi krajských očkovacích center v okresních městech, mohou počítat s tím, že očkování dostanou během pár dnů. To ale neplatí u praktiků, tam je čekací lhůta výrazně delší. Může za to nedostatek očkovací látky AstraZeneca. "Pokud jde o obvodní lékaře, kraj s tím nemá už co do činění, nechtěli, aby chodili přes kraj," vysvětlil Martin Kuba.

"Navíc už musí přeočkovávat druhými dávkami, přijde například osm tisíc dávek týdně a šest z nich jde na přeočkování třeba v domovech seniorů." Doporučuje proto, aby se zájemci o vakcínu registrovali v Očcích. "Ale opravdu to není chyba praktiků ani naše, kdyby jich přišlo stejně jako Pfizeru, mohou očkovat všichni," uzavírá.