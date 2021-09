Zajímavý okamžik nastal ve finále A. „V kategorii FUN mají všichni výsledky na setiny, a první tři lodě jsme museli určit tisíci, protože to bylo opravdu, jak se říká, o jazyk draka,“ přiblížil zajímavý okamžik strakonického závodu, kde rozhodovaly maximálně tři centimetry. „To bylo tak těsné, že jsme museli několikanásobně zvětšovat záběr, abychom mohli určit pořadí,“ upozornil Tomáš Blaška.

Pochválil tým Draci Strakonice Slavičí letka, který jel kategorii SPORT. „Klobouk dolů před nimi, ty šli do sportovní kategorie dobrovolně. Projevili tak velkou odvahu,“ zmínil Blaška.

Podle pořadatelů se letos do klání na 200 metrů a jeden kilometr předem přihlásilo 22 posádek, reálně se zúčastnilo ale 20 týmů. „Bylo to dost dobrý, počasí nám vyšlo krásné jak na objednávku. V historii závodů nám tak přijel největší počet posádek,“ popsal za organizátorský tým Torrsen Sports Tomáš Blaška.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.