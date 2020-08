Samotné výstavbě předcházelo dvanáct let příprav. Jak zmínil vedoucí správy a provozu zemního plynu společnosti E.ON Distribuce Tomáš Vacek na začátku minulého roku došlo ke změně technologie. „Původní klasickou metodu bagrování jsme jako první v naší republice nahradili pluhováním,“ podotkl, že museli upravit i trasu, která byla v původním projektu v kolizi s dálnicí D3.

VÝZNAMNÝ PROJEKT

Hlavním důvodem dle jeho slov bylo zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního plynu pro odběratele z oblasti Soběslavska, Veselska až po Ševětín, kde má E.ON téměř sedm tisíc domácností odebírající plyn. „Je to v podstatě největší stavba v oblasti plynového potrubí na jihu Čech za poslední roky vůbec,“ upozornil s tím, že náklady by se díky šetrné metodě měly vejít do 80 milionů korun. Jen minimum prací provede postaru bagr. „Jde o krátké úseky, kde by pluhování nebylo efektivní,“ upřesnil Tomáš Vacek.

NOVÝ PLYNOVOD

Tloušťka potrubí 6,7 mm

Počet ohybů 251 kusů

Celková délka 19, 245 km

Délka pluhování 72,5 % (12, 946 km)

Dokončení stavby září, říjen. V listopadu chce E.ON do trubek už pustit plyn.

Rychlost pluhování 6 až 10 metrů za minutu

Dříve se metodou pluhování pokládaly jenom kabely, nyní lze vést vodovody i plynovody z ocelového materiálu.

Stavba plynovodu mezi Planou nad Lužnicí a Soběslaví byla rozdělena na čtyři etapy, nyní finišuje třetí. Rakouská firma se na místo vrátí ještě na podzim.

TRUBKY POKLÁDAJÍ PODLE GPS

Subdodavatelem speciální technologie je rakouská firma IFK Gesellschaft. Její manažer Robin Cimr přiblížil, že pluhování je velmi přesné a tímto způsobem položí na většinu, tedy 13 kilometrů ocelových trubek. „Pluhování bez výkopové technologie je známou metodou, ale výkon a rychlost v posledních letech postoupily na vysokou úroveň,“ upozornil, že dvojice strojů položí trubky o průměru 600 mm až 2,5 metru hluboko.

Pokládka se navíc uskutečňuje podle GPS souřadnic. „To je velká inovace, jedná se o řízené pluhování. Stroj se řídí souřadnicemi, které obdržíme od projektanta. Součástí je samozřejmě i přesná hloubka uložení. Tyto informace se vkládají do centrální počítače pluhu, který podle nich pracuje,“ prozradil Robin Cimr, že díky tomu nejen kopírují terén, ale plynovod leží i v jedné hloubkové linii. Pokládka je navíc celou dobu dokumentována. „Existuje výstup tzv. digitální zápis, na kterém můžeme vše zkontrolovat a máme jistotu, že jsme nevybočili z trasy například do cizího pozemku,“ uvedl manažer rakouské firmy IFK.

PLUHOVAT NEJDE VŠUDE

Marcela Stuchlíková ze společnosti Moravský plynostav, která je generálních zhotovitelem, vysvětlila, že kvůli jedinečné metodě museli dodržet hned několik podmínek. „Pluhování je vhodné na úseky delší než 100 metrů, důležité je i geologické podloží a svařené potrubí lze odkládat jen na pozemcích, kde máme svolení užívání,“ objasnila s tím, že také materiál a izolace musí odpovídat tažný požadavkům stroje.

PLUHOVÁNÍ

Je stavební metoda, která je rychlejší, přesnější a ekologičtější. Do země umisťuje trubky speciální pluh. Jde o soustavu zařízení rozdělenou na dvě části, jednou je tahač, který má tažnou sílu 200 tun a je zodpovědný za pohyb a rychlost pokládky. Druhým komponentním zařízením je pluh pokládající potrubí do určené polohy a hloubky. V ideálních podmínkách za den zařízení položí 1,5 kilometru plynovodu denně. Technologie šetří zdroje, na jeden kilometr spotřebuje 50 litrů nafty, při bagrování stejného úseku by se spotřebovalo 800 litrů, navíc by bylo potřeba více lidí i techniky.