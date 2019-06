Podle místostarosty města Pavla Lintnera stavební ruch utichne do konce příštího měsíce. „Termín dokončení rekonstrukce se posunul na konec července. Je to stará budova a některé části byly v horším stavu než se předpokládalo. Museli jsme strhnout část stropu a udělat nový či místo výspravy omítky na dvorku, udělat celou,“ uvedl příčiny zdržení.

Opravená palácová budova má mít především reprezentační funkci. V přízemí navíc vzniká unikátní prvek.

POHLED DO HISTORIE

Soběslavský rodák, architekt Jaromír Kročák projekt obohatil o důmyslnou lávku. „Při výkopových pracích jsme narazili na klenuté sklepení. Rozhodli jsme se jeho část přiznat a nasvítit ho. Lidé tak do informačního centra vstoupí přes skleněnou lávku a pod sebou uvidí jeho část. Bude to taková atrakce,“ prozradil.

Stavební úpravy Dům č. p. 1, bývalá radnice je nemovitou kulturní památkou. Uvnitř vzniká malý a velký sál, obřadní síň i několik kanceláří. Do nových vnitřních prostor se přesune informační středisko, redakce měsíčníku Soběslavská hláska, Rodičovské centrum Sobík i kadeřnictví.

Budovu vybaví bezbariérovým vstupem a dostane i výtah. Jednání zastupitelů opustí kulturní dům a obsadí nový velký sál. „Otevřít chceme slavnostněji, plánujeme den otevřených dveří, aby si občané prohlédli i prostory, které nebudou běžně přístupné,“ vysvětlil Pavel Lintner.

PŮVODNÍ TVÁŘ

Architekt Jaromír Kročák si dlouhodobou spolupráci s městech pochvaluje. Připojil i specifika dominanty náměstí. „Celý objekt jako kulturní památku vracíme hezky do historie. Nahradíme dobový materiál a zachováme pseudorenesanční podobu. Budově tak dáme původní tvář palácové domu včetně obnovení typických kleneb. Bude tam pěkná nestandardní dřevěná podlaha a v přízemí žulová dlažba z blízkého Mrákotína,“ přiblížil detaily.

OD ZÁŘÍ V NOVÉM

Stěhování během srpna chce stihnout Rodičovské centrum Sobík. To vysvětlila za celý jeho kolektiv Iva Čejková. „Chtěli bychom tam zahájit nový školní rok. Za nové místo jsme moc vděčni. Bude totiž přístupnější pro všechny, kterým nabízíme program. A to jak pro maminky budoucí, tak pro maminky s kočárky, ale i pro děti z mateřských škol a prvního stupně,“ sdělila nadšeně.

Pro jejich účely nabízí nové sídlo několik benefitů. „V hezkém počasí využijeme i malou předzahrádku s lavičkami. Díky velikosti prostoru rozdělíme centrum na tři zóny. První hrací s kuličkovým bazénem, druhou na cvičení, kdy konečně umístíme i velké zrcadlo a ribstole a třetí odpočinkovou s knihovničkou a možností tvoření,“ popsala budoucí propozice.

SPOLEČNÝ PŘESUN

V polovině září je avizován i přesun infocentra. Ten podle vyjádření Michaely Pimperové musí stihnout do dvou týdnů. „V nových prostorách bychom měli fungovat hned po nastěhování, to znamená od začátku října. Věřím, že se nám to podaří a budeme moci rovnou otevřít,“ doufá.

Na nové pracoviště se těší. „Budeme celoročně na jednom místě. Zvládneme tak důstojně přivítat a obsloužit přibývající počet turistů, kteří zavítají do Soběslavi v průběhu celého roku,“ shrnula. Do budovy č. p. 1 se přesune současně i redakce měsíčníku Soběslavská hláska.