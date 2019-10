S růstem hub a pěstováním tohoto typicky českého koníčka, přibývá také případů ztracených nebo okradených houbařů, výjimkou není ani Táborsko.

Ilustrační foto houby. | Foto: Deník/ Lenka Pospíšilová

Tiskový mluvčí policie Miroslav Doubek zmínil praktické rady pro všechny, co se ještě nenabažili a chystají se do lesa. „V prvé řadě by každý měl zvážit svůj zdravotní stav. Jestli se cítí na krátkou procházku po okraji lesa nebo na delší cestu hlouběji do lesního porostu,“ připomněl.