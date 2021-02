„Přibylo těch nejtěžších a ti vyžadují AROvá lůžka, kterých je nejméně v republice, ta jsou i u nás na hraně,“ upozorňuje Zuzana Roithová, předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice. „Potřebují je ale i ti, kteří dlouhé měsíce čekají na plánované výkony a jejich stav se zhoršuje nebo lidé po úrazech.“ Odkládání diagnóz je podle ní klíčová věc, kterou je třeba řešit.

Pokud jde o lůžka, na nichž je možné podávat běžnou kyslíkovou terapii, těch je v kraji dost. A zatím nehrozí, že by se pacienti z jihu Čech museli vozit jinam. „Například těžké úrazy můžeme odklonit od menších nemocnic do těch větších v kraji,“ dodává Zuzana Roithová.

S covidem do práce

Proč nových případů covidu nejen na jihu Čech neubývá? Je to kombinace několika faktorů. Tím hlavním je, zdá se, neochota lidí jít do izolace a také hlásit kontakty. „Musím přiznat, že mě šokovalo, když jsem se doslechla, lidé chodí dál do práce, ač vědí, že jsou nakažení,“ přiznala Zuzana Roithová, předsedkyně představenstva Jihočeských nemocnic, a. s. „Přišli o čich, vědí, že to je covid, ale celá rodina dál chodila do práce, šíření je tak mnohem větší, než říkají oficiální statistiky.“ Ale nediví se jim, mají strach o práci a řeší vážné ekonomické problémy a propad příjmů o 40 % by pro ně měl tvrdý dopad.

Ani uvolnění maloobchodů by podle nemělo na šíření covidu tak velký vliv: „To zapáskované zboží v obchodech mi moc smysl nedává. Pokud v nich lidé nosí roušky a dezinfikují se vozíky, není důvod nekoupit si podvlíkačky, když si můžou koupit dětské boty.“

Antigenní testy? Velké riziko

Pokud by znovu otevřely škol, problémy přinese malá průkaznost antigenních testů. „Pokud děti mají minimální nebo žádné příznaky, většinou jsou testy negativní. Pak by se chovaly, jako by covid neměly, a vesele by ho šířily dál,“ dodává Zuzana Roithová. „A k tomu samozřejmě britská mutace, to všechno má vliv.“