V letošní soutěžní přehlídce Presta – prestižní stavba jižních Čech – slavil Tábor hned několik úspěchů.

Multifunkční sportovní hala Mír získala titul „Presta - prestižní stavba jižních Čech“ za roky 2020-2022 v kategorii Občanské a průmyslové stavby - novostavby. Oceněno bylo i Centrum pro seniory, skládající se ze dvou objektů, které získalo čestné uznání v kategorii Rodinné domy a bytové stavby.

PRESTA

Prestižní stavba jižních Čech - je název soutěžní přehlídky, která podporuje rozvoj stavebnictví v Jihočeský kraj.

Kromě realizovaných staveb za období 2020 – 2022 byla součástí přehlídky i Student Presta. Z ní si cenu za nejlepší práci jihočeských stavebních škol za stejné období odnášela Iveta Vrkočová ze Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor. Ocenění získala za projekt Novostavba Letiště Aeroklub Tábor.

Putovní výstavu s panely všech zúčastněných staveb je možné navštívit v přednáškovém sále Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, a to od úterý 30. května do pátku 2. června 2023. Výstava je přístupná v pracovní dny v čase 8 do 16 hodin.