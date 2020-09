V neděli 13. září vyrazily na Jordán veslice. Veslařský oddíl VS Tábor na táborském rybníce uspořádal závod na počest šestistému výročí založení města. Veslařské závody se tu tak v neděli odehrály po šestapadesáti letech.

Na Táborskou šestistovku vyrazila i historická veslice Josef Čadil. Plula na ní čtveřice dam v kápích s husitským kalichem. | Foto: Deník / Radka Doležalová

„Šest set let od založení města husity, na rybníku postaveném v roce, kdy Kolumbus objevil Ameriku, sto jedenáct let od vzniku Veslařského klubu Jordán, šestapadesát let od posledního oficiálního veslařského závodu a během Táborských setkání – závod s tak originálními souvislostmi budete hledat obtížně,“ řekl předseda veslařského oddílu VS Tábor Josef Mládek.