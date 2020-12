Fronty ani davy lidí se na Táborsku před otevřenými obchody menších živnostníků ve čtvrtek nekonaly. Táboráci jsou ukáznění a než vejdou do svého oblíbeného obchůdku, přesvědčí se o tom, kolik lidí je uvnitř, aby dodrželi nařízení o patnácti čtverečních metrech plochy pro jednoho.

Své zlatnictví včera otevřel v Mladé Vožici Jiří Myslivec. „Provoz funguje v podstatě jako obvykle, většinou si lidé přijdou pro běžné spotřební věci, třeba když potřebují baterii do hodinek a tak podobně,“ upřesnil.

Podobně situaci popsala i Jaroslava Terezie Dvořáková, která prodává v táborském bazaru u Černých mostů. „Jde o normální běžný provoz, žádný nával. Je ale pravda, že se lidé začali zajímat o to, co se z jejich věcí prodalo. A to aniž by pochopili, že bazar dva měsíce nefungoval,“ vysvětlila. Zažila si i nevoli prodávajících. „Nedokázali pochopit, že se během uzavření nemohli dovolat, ale já si domu firemní tatranku zkrátka nenosím,“ dodala se smíchem.

Mezi lidmi, kteří přišli nakoupit, převažoval zájem o zimní oblečení a celkově věci na zimní sezonu. Naopak neměli příliš zájem o elektro.

V restauraci Original na táborské třídě 9. května probíhal den poklidně. „Lidí během dne zatím moc nebylo, jen několik obědů a podobně. Na večer ale máme plno rezervací a od rána se nezastavil telefon, je to tu jako ústředna. Všichni si místa rezervují,“ popsala servírka Zdenka.

Tomáš Hořický v Soběslavi provozuje pizzerii Rosa a restauraci Národ. „V pizzerii to bylo přes den klidné, spousta lidí si ještě stále chodila pro obědy do krabičky, jak je za poslední dobu zvyklá. Hospodu otevíráme až odpoledne, ale už máme první rezervace. Hlavně na pátek a sobotu,“ upřesnil.

V táborské restauraci Na Zimním stadionu se na čtvrteční znovuotevření připravili svědomitě. V prvních hodinách provozu se ještě žádná zatěžkávací zkouška nekonala. Výraznější příliv hostů očekává zaměstnankyně restaurace Irena Petrisková až ve večerních hodinách.

„Připravovali jsme se na otevření zhruba dva týdny. Uklízelo se, chystala se dezinfekce a všechno, co je potřeba, abychom dodrželi platná opatření. Zatím tady byl klid. Více hostů přijde až večer. Máme tady už několik rezervací, protože je v televizi fotbal,“ uzavřela.