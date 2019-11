Představí knihu Ilustrovaná ústavu ČR

Od 17 hodin se v Kafe & Knihy Jednota v Táboře uskuteční vernisáž sítotisků a diskuze.

V neděli 10. listopadu se od 17 hodin uskuteční v Kafe & Knihy Jednota v Táboře vernisáž a beseda. | Foto: archiv nakladatelství Take Take Take

Jaké jsou základní hodnoty naší země? Nad knihou Ilustrovaná ústava ČR se sejdou Nikola Klímová a Jindřich Janíček z nakladatelství Take Take Take. Kniha čtenáři přibližuje, jak náš stát funguje, co je třeba ke změně zákonů, kdo může být poslancem nebo třeba co se stane, když se prezident dopustí velezrady.

Autor: Lenka Pospíšilová