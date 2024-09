"Stále platí, že období od čtvrtka 12. do neděle 15. září očekáváme velmi deštivé počasí s výraznými srážkovými úhrny. Mezi modely panuje shoda, že na velké části území může napršet přes 100 mm, v exponovaných lokalitách i výrazně více. V důsledku toho se předpokládají i výrazné vzestupy hladin vodních toků," informuje ČHMÚ na svých facebookových stránkách.

V pátek a v sobotu by mělo podle Františka Vavrušky z budějovické pobočky ČHMÚ být zataženo s deštěm. Ten bude místy zejména na východě kraje i trvalý a vydatný. V polohách nad 1200 m lze očekávat i srážky sněhové. Je nutné počítat s ochlazením.

Podle jednoho z předpovědních modelů hrozí, že na jihu Čech v exponovaných místech spadne od čtvrtka do neděle až 300 litrů vody na metr čtvereční. Předpovědní modely se ale v číslech srážek rozcházejí. Nejhorší situaci zatím pro Táborsko a zbytek jižních Čech předpovídá model CMC/GEM (od kanadského Canadian Meteorological Centre), podle něhož by ve většině regionu mělo spadnout v úhrnu až 300 mm srážek (na mapě vpravo dole). Další dva modely, NCEP/GFS (od americké National Centers for Environmental Prediction) a DWD/ICON (od německé Deutscher Wetterdiens), počítají na jihu Čech s úhrnem kolem 150 mm, zatímco ECMWF (od evropského European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) předpovídá kolem 80 mm.

O víkendu bude místy podle ČHMÚ také větrno, což může způsobovat v kombinaci s podmáčeným terénem kromě polomů i vývraty stromů.