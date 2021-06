Hořící trosky vojenské stíhačky, plameny šlehající z panelového domu, hustý kouř, houkání sanitek a vyděšené tváře. Scény připomínající válečný film. Bohužel, jednalo se o realitu pondělního dopoledne 8. června před dvaadvaceti lety.

A co této události předcházelo? V ranních hodinách se na vojenské letiště v Plané u Českých Budějovic vracela dvě vojenská stíhací letadla typu MIG-21 z víkendového leteckého dne v Pardubicích.

Při požáru zasahovalo 138 hasičů z 19 sborů s veškerou svou technikou. Na majetku obyvatel sídliště vznikla škoda zhruba 25 milionů korun.

Při leteckého manévru, který piloti prováděli ve vzdušném prostoru v blízkosti městské zástavby, se oba stroje srazily. Po srážce letadel se jejich piloti úspěšně katapultovali a neovládané stroje se zřítily k zemi. Jedna stíhačka dopadla na silnici v těsné blízkosti konečné zastávky městské hromadné dopravy na českobudějovickém sídlišti Vltava. Ještě před dopadem stroj strhl trolej a po dopadu vybuchl. Trosky byly rozmetané daleko. Některé kusy zasáhly i panelový dům.

Trosky stíhačky, která dopadla poblíž rozestavěného rodinného domku v Českém Vrbném. Zdroj: Archiv

Druhá stíhačka dopadá na zahradu u rozestavěného rodinného domku v místní části Budějovic v Českém Vrbném.

Letadla spadla 8. června 1998.Zdroj: ČTK

Jako kdyby to bylo dnes, si vybavoval před lety událost také Martin Volný, který bydlel v Krčínově ulici v sedmém patře a pád letadel sledoval přímo z okna. „Nejdřív jsem slyšel výrazný hukot. Připomínalo mi to dokumentární filmy z války, kde letadla shazovala bomby. Běžel jsem k oknu a viděl jsem letadla hned po srážce, jak se oddělila, a jedno dopadlo na dům v Otavské ulici," popsal Deníku s tím, že okamžitě zavolal záchranku, hasiče a vyrazil ven.

„Všechno hořelo, lidi byli v šoku, já docela taky. Člověka jako první napadne, že je válka," vyprávěl Martin Volný. Lidi se snažili v panice dostat do domů pro věci, někteří plakali a nebyli schopni vyjádřit ze sebe slovo. Jiní vyprávěli, jaké měli právě štěstí. „Jeden pán chtěl jít s košem, ale v poslední chvíli si to rozmyslel. Na jejich kontejner pak dopadly trosky letadla," vzpomínal Martin Volný, jenž později sbíral podpisy do petice, která požadovala havárii řádně prošetřit, a také svědčil u civilního soudu s piloty.

Oběma vojenským pilotům uložil nakonec okresní soud téměř dvouleté vězení s podmíněným odkladem na dva roky.

Na místo události se tehdy jako první dostavila jednotka z centrální požární stanice, a to v v 09.37 hodin. "Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o rozsáhlý požár v zástavbě obytných domů, hoří několik bytových jednotek v jednotlivých vchodech domu a požár se šíří do vyšších pater. Na parkovišti před zasaženým domem hořely osobní automobily. Celý prostor byl silně zakouřen hustým černým dýmem a mezi obyvateli sídliště vládla značná panika," popisuje se ve zprávě hasičů na portálu pozary.cz.

Ihned po příjezdu první jednotky obyvatelé upozorňovali hasiče na přítomnost osob ve vyšších patrech zasaženého domu. Velitel zásahu okamžitě povolal výškovou techniku, vyhlásil zvláštní stupeň požárního poplachu. Vzhledem k silnému zakouření, jak v jednotlivých vchodech domu, tak i v okolí, byl hasební zásah veden v dýchacích přístrojích a na místo události byl povolán protiplynový vůz. Postupně bylo z vyšších pater domu evakuováno celkem jedenáct osob, z toho někteří za pomoci evakuačních masek.

V pondělí 8. června 1998 se dvě vojenské stíhačky srazily v mracích nad Českými Budějovicemi. Jejich trosky dopadly na sídliště Vltava. A rozpoutalo se peklo.Zdroj: Archiv Deníku

Jihočeské listy jetě týž den vydaly speciální vydání k události. Fotky najdete v galerii u článku.