Přinášíme článek Františka Sahuly "Dědeček autobus - Počátky autobusové dopravy v Mladé Vožici", který vyšel v Zemědělských novinách přesně před padesáti lety, tedy 21. 9. 1971. V závěru jej doplňuje novodobá poznámka Jiřího Kostrouna, řidiče autobusu z Mladé Vožice, který některé údaje zpřesnil.

Dne 21. září 1921 vyjel tento autobus poprvé na trasu, jíž spojil Tábor s Mladou Vožicí pravidelnou linkou. | Foto: Deník/ Redakce

Jsou lidé, kteří dnes neučiní krok pěšky. A člověk si ani neuvědomí, že ještě před padesáti lety autobus byl něco takového, jako dnes nejmodernější proudové letadlo. Průkopníkem naší autobusové dopravy, je inženýr F. Nyklíček, který v r. 1908 přišel po několikaleté praxi v Kudličkově továrně na motory k poště do Vídně, kde se tehdy začalo uvažovat o tom, aby automobily nahradily koňské povozy. Tak jeho přičiněním již v roce 1908 na české silnici se rozjel první autobus a to na trati Pardubice-Bohdaneč a Pardubice-Holice. K této lince do r. 1914 přibyly další, takže do vypuknutí I. světové války bylo v českých zemích 20 linek s celkovou délkou 580 km a na Slovensku tři letní linky o délce 62 km. Válkou byl další rozvoj automobilové dopravy na čtyři roky zastaven, neboť autobusy dostaly nové poslání v armádě.