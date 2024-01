Podle informací Deníku už je v plánu další řada seriálu Metoda Markovič, a to má první série nazvaná Metoda Markovič: Hojer za sebou jen uvedení pro novináře a pozvané hosty a na platformě Voyo poběží od 26. ledna. V úvahách tvůrců a producentů už navíc figuruje série třetí. Kdo vlastně byl proslulý vyšetřovatel Jiří Markovič?

Ačkoli profesně spojil život s metropolí, rodilým Pražanem nebyl. Narodil se totiž v roce 1942 na Břeclavsku. „Nejsem Pražák, vyrůstal jsem na Moravě, nejprve v Boleradicích nedaleko Hustopečí, zbytek dětství jsem strávil v Jeseníkách, kam se rodiče přestěhovali. Moje láska k lesu a k přírodě je absolutně přirozená," vyprávěl před časem Markovič agentuře ČTK.

V metropoli pak bydlel v Ďáblicích, ale pokud by to šlo, raději by zvolil venkov. To ale vzhledem k povolání nebylo úplně možné.

K policii Markovič nastoupil jako 22letý v roce 1964, o dva roky později se dostal na oddělení vyšetřování. V lednu 1977 pak nastoupil na odbor vyšetřování hlavního města Prahy.

A tady se začala tříbit jeho metoda vyšetřování, která inspirovala i tvůrce seriálu. „Každý kriminalista má nějaký způsob práce, svůj systém, každý je jiný. Já jsem se spíš snažil přemýšlet a jednat s nimi jako s normálními lidmi, ne jako s vrahy a podezřelými, nikdy jsem na ně nedělal žádné podrazy. A vyplatilo se mi to,“ vysvětloval během příprav série Jiří Markovič pro TV Nova.

Za svou kariéru dopadl sedm vrahů, kteří dostal trest smrti. Jedním z nich byl na počátku osmdesátých let sadistický vrah a kanibal Ladislav Hojer, kterému je věnována minisérie Metoda Markovič: Hojer. Další desítky pachatelů poslal on a jeho tým na dlouhé roky do vězení.

Mimochodem, jeho tým dokázal sedm let po sobě objasnit všechny vraždy v Praze. Jde podle všeho o neoficiální světový rekord, podle dostupných informací se to v jiné metropoli nepodařilo.

Mezi Markovičovy mediálně nejznámější kauzu patří případ spartakiádního vraha Jiřího Straky, který v 16 letech před spartakiádou v roce 1985 zavraždil tři ženy, dvě se zavraždit pokusil a pět jich znásilnil. „Pro něj bylo zabití člověka jako zamáčknutí mouchy. On vyjížděl do Prahy a vybíral si ženský podle toho, jestli chce od nich sex nebo je jen okrást. Byl zvláštním způsobem bezcitný," vyprávěl zpravodaji ČTK.

U policie a v čele 1. oddělení pražské kriminálky vydržel do konce roku 1999. Šel do důchodu a konečně mohl opustit Prahu. Část roku trávil s manželkou Evou na Šumavě.

„Já jsem kluk z vesnice. I když jsem tu nejdůležitější část svého života strávil v Praze, vždycky jsem utíkal do lesa. Na Šumavě mi moc vyhovuje zdejší nedotčená příroda," přiznal se v roce 2016 Markovič. Jeho chalupa stála v Prášilech, rád ale jezdil na Kvildu nebo do Srní, kde měli nad Vydrou chalupu rodiče jeho manželky.

V penzi pak měl čas se stát spisovatelem. Je spoluaturoem dvou knih vycházejících ze své kriminalistické praxe. Publikaci Lovec přízraků: vraždy, které šokovaly republiku napsal v roce 2008 spolu s Viktorínem Šulcem, spolupracovníkem Deníku, který mimochodem popsal i pátrání po Hojerovi. Druhou nazvanou Kriminalista: Legenda pražské mordparty deviantům na stopě pak v roce 2015 s Petrem Šámalem.

On sám měl rád filmové či televizní detektivky. Odmítal však ty „superakční", kde se pořád střílí a bourají do sebe auta. „Já mám rád chytré detektivky. Vždy se mi líbily ty staré české detektivky. Třeba Hříšní lidé města pražského,“ řekl Markovič pro ČTK.

Jiří Markovič zemřel těsně před svými osmdesátinami 20. října 2022. Celý život mu po boku stála manželka Eva. Ta se také zúčastnila slavnostní premiéry seriálu. „Párkrát mi zatrnulo, protože jsem v tom viděla manžela. Petr Lněnička to hraje skvěle, takový můj muž opravdu byl,“ vyprávěla TV Nova. V seriálu jí hraje Sarah Haváčová.

Manželé Markovičovi měli dvě děti, dceru Denisu a syna Jiřího. „Vybavilo se mi, co jsem zažíval v dětství a co si pamatuju z vyprávění,“ prozradil na premiéře Jiří Markovič mladší.