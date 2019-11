Za strategický bod považují prachatičtí zastupitelé horskou chatu na Libíně. Ta je od roku 2008 zavřená. Napoprvé prachatičtí zastupitelé příležitost koupit celý areál odmítli. V září dalo souhlas s koupí pouze šest zastupitelů. Jenže Robert Zeman snahu zachránit chatu na Libíně a další rozšiřování cestovního ruchu ve městě nevzdal. V pondělí předložil návrh na odkup objektů a pozemků znovu. „Tehdy na jednání chyběli opoziční zastupitelé, s jejichž hlasy jsem mohl počítat,“ zdůvodnil. Mezi chybějícími byl také Jan Bauer a zbytek ODS se tehdy hlasování zdržela. „Šlo vlastně o opatrné vyjádření nesouhlasu a ještě pár minut před pondělním hlasování nebylo jasné, zda všichni naši zastupitelé budou pro,“ řekl Jan Bauer včera Deníku. Proto před hlasováním požádal o krátkou pauzu a jeho pokus o přesvědčení kolegů nejen z ODS vyšel. Hlasovali pro. „Myslím si, že je lepší, aby strategické místo na Libíně bylo ve vlastnictví města,“ vysvětlil s tím, že k rozhodnutí došel poté, co zjistil více informací o možném dalším využití celého areálu dalším případným kupujícím. (Mluvilo se totiž o kasinu, pozn. aut.). S tím souhlasí i Martin Malý.

Při pondělním jednání zastupitelů by pro koupi zastupitelé ODS (Jan Bauer, Hana Bolková, Roman Kahuda a Zdeněk Krejsa, Pro Prachatice (Robert Zeman a Júsuf Traore, Živé Prachatice (Barbora Koritenská, Jakub Nepustil a Michal Piloušek, KDU-ČSL (Růžena Štemberková, ČSSD (Jan Klimeš), ANO (Miroslav Lorenc).

Proti: Nezávislí (Vladimír Lang, Lenka Králová, Petr Kolín, Václav Kuneš, Jiří Machart) a KSČM (Zdeněk Kollar).

Zdržel se: Nezávislí (Martin Malý).

Po dlouho době také svůj názor při jednání zastupitelů vyjádřil jeden z přihlížejících diváků. Byl jím Ladislav Maxa, který s manželkou vlastní rekreační objekt na Libínském Sedle a své volné dny na Prachaticku tráví třiadvacet let. "Od chvíle, co Pekárkovi chatu na Libíně zavřeli tak nám připadá, že Prachaticím něco chybí. Navíc na Libín lze natáhnout mnoho volnočasových aktivit," řekl s tím, že restauraci je tam potřeba. "K nám do města jezdí lidé ne kvůli krytým bazénům a dalším atrakcím, ale proto, aby šli do lesa. Protože turistika bez párků, není turistika," dodal. A ostatní v Radničním sále ho odměnili potleskem. O slovo se pak přihlásil také finanční konzultant Petr Slad. "Co se týká dalšího plánu, je mnoho možností. Začali jste skvěli na Lázních sv. Markéty. Jsem ochoten pomoci," řekl zastupitelům.

Jak šel čas na Libíně:

- Chata a rozhledna na vrcholu Libína u Prachatic.- Původní chata na Libíně vyhořela v padesátých letech 20. století, to tam bývala vojenská hláska. Údajně za požárem stála armáda USA, která považovala místo za strategický bod.

- Nejprve byly na původním místě postaveny sklepy a základová deska. Teprve potom se postavila chata nová.

- O stavbu nové chaty se postaral tehdejší Dům pionýrů a mládeže v Prachaticích, a ten ji také do roku 1989 provozoval.

- Novou chatu koupil v roce 1989 její správce Jaroslav Pekárek, který ji také s celou rodinou provozoval až do konce roku 2007. Rodina také odkoupila bývalé objekty vojska, opravila je a vznikl z nich obytný dům.

- Celý areál následně rodina prodala na přelomu let 2007 a 2008 společnosti Libín Oase, za kterou stojí čechošvýcar René Odermann.

- Od té doby je chata zavřená.

- V provozu je rozhledna, která patří městu.

- V provozu je také nedaleký Lanový park, k němuž si jeho provozovovatel pronajal kiosek pod rozhlednou. Ten je v době otevření parku v provozu. To bývá většinou od června do září.

- Znovu obnovit Horskou chatu Libín prý prý stálo nejen obrovské peníze ale také úsilí. K tomu by mohly přispět stavba lanové dráhy a výstavba nových sjezdových tratí z vrcholu Libína.

- Město Prachatice také připravuje sigl trekové tratě pro cyklisty. I ty by mohly na Libín přilákat návštěvníky.

- V září 2019 zastupitelé odkup areálu neodsouhlasili, tehdy byli pro koupi chaty Václav Draxler, Barbora Koritenská, Jakub Nepustil, Robert Zeman, Jan Klimeš a Miroslav Lorenc, proti byli zastupitelé: Petr Kolín, Lenka Králová, Vladimír Lang a Jiří Machart. Zdrželi se Zsolt Kecskeméthy, Václav Kuneš, Martin Malý, Hana Bolková, Roman Kahuda, Zdeněk Krejsa, a Zdeněk Kollar.