V tomto týdnu přišly na řadu práce na vodoinstalaci, topení, rozvodech elektřiny, podhledech a prostorách studovny, což po předchozí dvoutýdenní uzavírce znovu umožnilo obnovení veřejného provozu knihovny. Dveře budovy zůstanou návštěvníkům otevřené ještě v pátek.

Od soboty až do příští soboty se knihovna pro veřejnost znovu uzavře. Lidé se ovšem nemusejí bát, že by je postihlo penále za pozdní odevzdání knih. Jejich výpůjčky budou automaticky prodloužené do 5. ledna. Až do následující středy je navíc v provozu bibliobox před vstupem do knihovny.

Jiný režim zavládne ve čtvrtek a v pátek, kdy se do budovy dostanou výhradně řemeslníci. Potvrdila to i ředitelka Městské knihovny Tábor Eva Měřínská. „Vzhledem k charakteru prováděných prací nebudou v těchto dnech působit v knihovně ani zaměstnanci,“ poznamenala.

Uzavření budovy v příštím týdnu vyškrtne z obvyklého programu i jeden z tradičních čtvrtečních večerů na táborské hvězdárně.

Omezení provozu pochopitelně mohou některým návštěvníkům způsobit komplikace, většina z nich ale bere probíhající práce jako cestu ke zlepšení podmínek při pobytu v knihovně. V tomto duchu se vyjádřil i Marek Koutný z Tábora, který se včera do knihovny vypravil. „Informací o tom, jak to teď s provozem je, mám dost, takže mi to nijak nevadí. A jsem zvědavý, jak to tady potom bude vypadat,“ podotkl.

Připomeňme, že hlavní proud prováděných prací cílí na nutnou opravu sociálního zázemí knihovny, se kterou je ale spojena i úprava přilehlých prostor. Lidé jistě uvítají přesun hlavního výpůjčního pultu blíže ke vstupu do budovy, konkrétně na místo, kde návštěvníci až doposud využívali veřejný internet. K novinkám v interiéru se zařadí například již zmiňovaná proměna studovny. Zajímavostí je bezesporu i skutečnost, že na místě současných dvoukřídlých dveří znovu ožije původní vstupní portál kina Oko, které v budově někdejšího Osvětového domu sídlilo předtím, než ho vystřídala právě městská knihovna.

Autor: Miloslav Kočí