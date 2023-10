V Jihočeském kraji je 411 případů lymeské boreliózy, v minulém týdnu jich přibylo 19. Klíšťové encefalitidy je stále 58 případů. Aktivita klíšťat je nyní sice minimální, ale pořád je možné si je domů z toulek přírodou donést.

Klíště. | Video: Deník/Lenka Novotná

Jihočeští hygienici registrují v sezoně k 42. kalendářnímu týdnu celkem 411 nahlášených a potvrzených případů lymeské boreliózy a 58 případů klíšťové encefalitidy.

Vývoj situace je podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové ve srovnání s minulým rokem u obou nejčastějších klíšťaty přenášených onemocnění příznivější. Hygienici evidují o poznání nižší výskyt klíšťové encefalitidy než vloni v tomto období, a to o 49 případů (vloni 107 případů k 42. týdnu), a prakticky obdobný výskyt lymeské boreliózy (letos zatím o 17 případů méně než vloni, kdy bylo ve 42. týdnu 428 případů). "Vzhledem k charakteru onemocnění, kdy se příznaky mohou po přisátí klíštěte objevovat se značným zpožděním, budou nově potvrzené případy onemocnění ještě přibývat i v dalších týdnech. O tom svědčí i vysoký počet případů lymeské boreliózy, hlášených v posledních dvou týdnech," uvedla Kvetoslava Kotrbová.

„V končícím týdnu přibylo 19 nově nahlášených a potvrzených případů lymeské boreliózy, týden předtím 22. Celkově jich od začátku sezony registrujeme k dnešnímu dni 411. Nejvyšší výskyt je v absolutních číslech na Českobudějovicku, kde je nyní 112 potvrzených případů, a v týdnu přibyly 4 nové, na Táborsku je 90 (v týdnu +5), na Jindřichohradecku 73 (v týdnu + 7) a na Českokrumlovsku 63. S odstupem je pak na Prachaticku 28 případů, na Strakonicku 24 potvrzených případů (+1) a na Písecku je hlášeno tradičně nejméně, letos zatím 21 případů (+2 v týdnu),“ komentovala data za končící 42. týden ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Vloni bylo v kraji k 42. kalendářnímu týdnu potvrzeno 428 případů lymeské boreliózy, nejvíce na Českobudějovicku (137), Českokrumlovsku (93), Táborsku (82) a Jindřichohradecku (69). Letos tedy registrujeme o 17 případů méně než ve srovnatelném období loňského roku. V průběhu celé loňské sezony bylo v Jihočeském kraji celkově nahlášeno a potvrzeno 529 případů lymeské boreliózy, to bylo výrazně nejvíce za několik posledních let.

„V případě klíšťové encefalitidy je vývoj o poznání příznivější než vloni. Aktuálně evidujeme v kraji padesát osm nahlášených a potvrzených případů tohoto onemocnění, v končícím týdnu jsme nezaznamenali žádný nově nahlášený případ. Nejvíce, čtrnáct, je v této sezoně na Českobudějovicku a třináct na Českokrumlovsku. Na Prachaticku je deset, na Jindřichohradecku šest stejně jako na Strakonicku, a na Táborsku pět. Podobně jako u lymeské boreliózy registrujeme nejméně případů i u klíšťové encefalitidy na Písecku, a sice čtyři potvrzené případy. Vloni bylo v kraji v tomto období sto sedm potvrzených případů, letos jich zatím máme o čtyřicet devět méně, to je pozitivní zpráva. V loňské sezoně jsme na jihu Čech registrovali celkem sto třicet nahlášených a potvrzených onemocnění, náš kraj patří dlouhodobě k regionům s vůbec nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy u nás i ve střední Evropě,“ doplnila dnešní data ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje Hana Bendíková.

Aktivita klíšťat je nyní nepatrná, v jižních Čechách je pro víkend a další dny Českým hydrometeorologickým ústavem, podobně jako v posledních dvou týdnech, predikována na pětistupňové škále stupněm číslo jedna.

Výskyt boreliózy za posledních pět let V r. 2018 to bylo 473 případů V r. 2019 to bylo 431 případů V r. 2020 to bylo 367 případů /covid/ V r. 2021 to bylo 270 případů /covid/ V r. 2022 to bylo 529 případů V posledních pěti sezónách byl největší absolutní výskyt tohoto onemocnění na Českobudějovicku – celkem 578 případů, na Jindřichohradecku 430, na Českokrumlovsku 345 a Táborsku 336.

Výskyt klíšťové encefalitidy v absolutních číslech za posledních pět let V r. 2018 to bylo 121 případů V r. 2019 to bylo 99 případů V r. 2020 to bylo 137 případů /covid/ V r. 2021 to bylo 83 případů /covid/ V r. 2022 to bylo 130 případů

V posledních pěti letech byl nejvyšší výskyt na Českobudějovicku (183 případů), Českokrumlovsku s 98 případy a Prachaticku s 81 případem. Okresem s dlouhodobě nejnižším výskytem klíšťaty přenášených onemocnění Písecko, kde bylo v posledních pěti letech potvrzeno celkem 107 případů lymeské boreliózy a pouze 18 případů klíšťové encefalitidy.

U klíšťové encefalitidy byl nejvyšší počet onemocnění v posledních pěti letech registrována ve skupině 45 – 54 let (109), 65 – 74 let (102) a 55 – 64 let (94).

U lymeské boreliózy to byla skupina seniorů 65 – 74 let (414 případů), 55 – 64 let (370) a 45 – 54 let (356).