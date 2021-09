Potkan, který může přenášet řadu nebezpečných chorob, se velice snadno množí. Samice rodí mláďata prakticky po celý rok. Výskytu těchto hlodavců velmi napomáhají i drtiče odpadu, protože právě hmota, která se z drtiče odpadu dostane do kanalizace, je pro potkany lahůdkou.

Odborná pokládka granulí neohrozí domácí zvířata, nejčastěji se totiž nástrahy dávají do kanalizačních šachet. „Máme již předem vytipovaná místa, kde se potkani vyskytují. Většinou tam, kde je velká koncentrace odpadků, tedy i zbytků jídel, jako jsou například sídliště, ale i stará zástavba ve městech,“ doplnil Ondřej Koupal.

„Deratizace se uskutečňuje vždy dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Tentokrát byla pokládka nástrah zahájena v pondělí 13. září a pokračovat bude až do konce října. Následně se všechna místa znovu zkontrolují a deratizátoři podle potřeby nástrahy ještě doplní,“ říká mluvčí společnosti ČEVAK Jitka Kramářová.

Na 330 kilogramů nástrah položí v nadcházejících dnech a týdnech na předem vytipovaná místa v Českých Budějovicích pracovníci odborné firmy. Pravidelnou deratizaci, díky níž se daří udržovat výskyt potkanů v krajském městě pod kontrolou, zajišťuje provozovatel vodovodů a kanalizací společnost ČEVAK a.s.

