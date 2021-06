Pozor, až přijede autobus. Kraj podepsal smlouvy s dopravci, nováčkem je BusLine

Podpisem smluv se třemi dopravci na deset let dopředu bylo včera zajištěno, že i dál budou Jihočeši moci cestovat do zaměstnání, škol či k lékaři linkovými autobusy. Kraj jim za to zaplatí pět miliard korun, sami dopravci si na jízdném vydělají zhruba poloviční částku. Jestli se bude v budoucnu zdražovat jízdné, zatím není na programu dne.

Smlouvy podepsali hejtman Martin Kuba a Robert Krigar (GW BUS), Jakub Vyskočil (BusLine pro Jihočeský kraj) a Peter Schmolmüller a Vladimír Homola (ČSAD AUTOBUSY České Budějovice). | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Výběr dopravců zajišťujících linkovou dopravu v rámci jižních Čech je největší veřejnou zakázkou, kterou Jihočeský kraj vypisuje. „Velice mě proto těší, že se ji podařilo vysoutěžit hned napoprvé,“ přiznal hejtman Martin Kuba (ODS). Zadávací dokumentace čítala přes 2,2 tisíce stran, vysoutěžit dodavatele a podepsat smlouvy trvalo 28 měsíců, konkrétně od února 2019 do června 2021. Do výběrového řízení přišlo celkem 32 nabídek od osmi uchazečů. Jižní Čechy jako první kraj nesoutěžily v zakázce na přepravu jen nabídkovou cenu za kilometry, ale i nejlepší dopravní řešení. Autobusoví dopravci se podpisem smlouvy zavázali, že v kraji ročně najedou 20,9 mil. km, kraj navíc může požadovat změnu v rozpětí plus 30 až mínus 20 procent kilometrů. Kdo skončil? V konkurenci soutěže neobstály hned čtyři společnosti, které Jihočechy vozily v minulých letech: na Táborsku Comett plus, na Jindřichohradecku ČSAD J. Hradec, na Strakonicku ČSAD STTRANS a v Dačicích Štefl Tour. GW Bus zůstává na svém obsluhovaném území, ČSAD AUTOBUSy si polepší o Strakonicko a Jindřichohradecko. Kdo bude jezdit? Od června 2022 zajistí na 10 let dopravní obslužnost:

- na Českobudějovicku společnost GW BUS

- na Táborsku společnost BusLine pro Jihočeský kraj

- na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku, Písecku, Prachaticku a Strakonicku společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice Jejich revírem je D3. Podívejte se, jak pracují robotické sekačky v praxi Přečíst článek › Na Táborsku dopravu zajistí BusLine. Na jihu nováček, ale jinak jeden z největších koncernů v ČR. „Příprava na výběrové řízení byla mimořádně obtížná, jak v práv-ním, tak výpočtovém rámci, na druhou stranu doprava na zelené louce je pro nás i v ně-čem snazší, nemusíme řešit historii,“ okomentoval Jakub Vyskočil z firmy BusLine, jež jezdí i v Královéhradeckém, Libereckém či Plzeňském kraji. Odpověděl i na otázku, zda nebude nouze o řidiče. „Jejich množina je v celé zemi jedna, a když někdo vyhraje zakázku, řidiči přicházejí od toho, kdo prohrál. Takto jsme je přebírali např. na Plzeňsku. Snažíme se jít cestou spolupráce.“