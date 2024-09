Měřící stanice Klenovice u Soběslavi hlásila ve čtvrtek 19. září dopoledne stále 3. SPA, hladinu 317 cm a průtok 184 m3/s, ale v pátek kolem poledne by již mohla dle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) klesat. V Bechyni by se měla držet nad hranicí trojka a pokles by měl nastat v sobotu kolem poledne.

V táborských Čelkovicích Lužnice lehce klesá. Město Tábor podle informací radnice na facebookové stránce udrží v činnosti povodňovou komisi obce s rozšířenou působností do doby, než v Klenovicích a Bechyni nastane 2. SPA. Např. Klenovicích musí voda klesnout o 77 cm na 240 cm.

A jak to vypadá v dalších místech?

Stěžejní „hráč“ vodního dramatu, rybník Rožmberk, odkulminoval v noci na čtvrtek mezi 23.00 a 1.00. Přítoky do tohoto mamutího rybníka ubírají na síle. Pomalu klesá i Hamr. Je reálná naděje, že povodňová opatření v nejohroženějším Veselí nad Lužnici by neměla být překonána. Veselští evidují potíže v jižní nechráněné části města, kde voda zalila zahrady a garáže. Město na dvou řekách chce ukončit evakuační pohotovost. Soběslav pro jistotu podrží pohotovost do pátku a pak bude informovat veřejnost o konci nebezpečí. Planá nad Lužnicí registruje zatopené chaty, naplno běží čerpadla vytahující vodu z kanalizace. Sezimovo Ústí rovněž má na svém území zatopené chaty a řízeně zaplavilo spodek úřadu u Kozského potoka. Zdroj: facebook Město Tábor

Jak získat dávku mimořádné okamžité pomoci:

Jak získat dávku mimořádné okamžité pomoci. | Video: Se souhlasem Chatrita

Protože voda pomalu opadává, nastal čas na odstraňování škod, ale i nabídku pomoci. V současné době je podle koordinátorky materiální a potravinové pomoci Petry Pavlíkové ze společnosti MAS Krajina srdce, která provozuje Šatník Tábor, po desinfekci, rukavicích, vědrech, hadrech, ale tako po trvanlivých potravinách. "V první řadě vykrýváme potřebu na Táborsku, například z Dráchova si vyžádali desinfekci a pokud máme přebytky, tak se budou odvážet o víkendu na Jesenicko," uvedla. Šatník Tábor patří ke sběrným místům na Táborsku, kde lidé mohou odevzdávat materiální pomoc pro obyvatele postižené záplavami.

Charita Tábor zveřejnila místa, kde je možné darovat nejrůznější úklidové prostředky a další věci, ale i číslo účtu, kam je možné přispět finančně.

Materiální pomoc:

Darovat lze čistící prostředky, lopaty, rukavice, desinfekční prostředky, hadry, košťata a podobně.

Sběrná místa, kam můžete věci nosit jsou:

Šatník Tábor, Dukelských bojovníků 2078, Tábor (raději předem zavolat na 775 317 666)

ZŠ Malšice, Malšice 232

Finanční pomoc:

Až do příští středy je možné přispět do kasičky u vstupu do Městské knihovny v Táboře nebo poslat platbu přes QR kód. Výtěžek bude pomáhat všude tam, kde bude potřeba.

Bankovní účet Charity Česká republika na pomoc obětem zasaženým povodní, č. účtu 44665522/0800, VS 906

Dárcovská sms: na číslo 87 777 ve tvaru DMS CHARITAPOMOC 90 či DMS CHARITAPOMOC 190