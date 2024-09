Aktuální meteorologická situace je do značné míry podobná s povodněmi z roku 1997 a 2002. I když jižní Čechy první ničivá povodeň vzala jen okrajově. Jihočeské řeky a rybníky trochu zazlobily, jenže ve srovnání se Severní Moravou to byly jen trochu víc propršené dny. Tam ale vypuklo doslova vodní peklo. Na pomoc do zasažených oblastí před sedmadvaceti lety vyjeli na pomoc i Jihočeši. Podívejte se, jak tehdy po návratu ze záchranné mise pro Deník komentovali, co se tam dělo a jak na zásah vzpomínali.

Po návratu domů přiznávali, že takovou spoušť tehdy nikdo nečekal. Od té doby řadu míst v republice postihly záplavy několikrát. Ale ta v roce 1997 ukázala, jakou mají přírodní živly sílu a jak je člověk proti tomu bezmocný. Ale také, jak obyvatelé země umějí být solidární.

Na místě tenkrát zasahovali i jindřichohradečtí vojáci - záchranáři z dnes již zrušené 72. záchranné a výcvikové základny Civilní ochrany. "Je to apokalypsa," znělo tenkrát z postižených měst a obcí. Severní Moravu zasáhla velká voda. 5. července 1997.

Vojsko v oranžových baretech a vestách s modrým trojúhelníkem - symbolem záchranářů následně zasahovalo i při dalších ničivých povodní, které naší republiku postihly. A právě nasazení na povodních v roce 1997 přineslo ve finále řadu cenných zkušeností, aby pomoc obyvatelům v zaplavených oblastech byla účinnější.

Obyvatele vozili ze zaplavených míst vojenskými transportéry

V první vlně vojáci tehdejší jindřichohradecké základny Civilní ochrany, která se později přeměnila na 153. záchranný prapor, pomáhali obyvatelům při evakuaci. A jak na zásah vzpomínal tehdejší velitel záchranné skupiny František Nasadil? „Jeli jsme do Opavy, kde jsme pomocí dvou přepravních transportérů PTS–10 přepravovali lidi ze zatopené části města do další části. Museli jsme je mnohokrát přemlouvat, aby s námi jeli, nechtěli, čekali jsme, až se rozhodnou,“ popsal Deníku s odstupem času František Nasadil. Do transportéru se vešlo 74 lidí a byl neocenitelným a mnohdy i jediným dopravním prostředkem, ve kterém bylo možné lidi ze zatopených míst evakuovat do bezpečí.

Podle jeho slov ale asi nejhorší a emotivně nejsilnější byla evakuace nemocnice v Uherském Hradišti, kde byli i dlouhodobě ležící pacienti. S mnoha dalšími záchranáři se shodoval na tom, že povodně v roce 1997 byly jiné v tom, že chyběly zkušenosti, neměli je záchranáři, ani obyvatelé.

Třeba taková banální věc, lidem se rozvážely potraviny, ale pak se ukázalo, že si je vlastně nemají, kde ohřát. „Ale na druhé straně byly asi lepší v tom, že při následujících záplavách se již hodně lidí na neštěstí snažilo profitovat,“ dodal.

Záchranná mise trvala deset měsíců

Ve chvíli, kdy jindřichohradečtí záchranáři odjížděli na záplavy, vlastně nikdo nevěděl, jak dlouho tam budou. Nakonec vojáci na odstraňování následků povodní pokračovali až do května dalšího roku a za krátký čas vyjížděli na záplavy na Rychnovsku.

Ve druhé vlně v roce 1997 vyjel na Moravu také Luboš Oravec. Úkolem záchranářů bylo poté, co opadla voda, likvidovat následky.

„Prvně jsme asi dva dny byli v Troubkách a dostali jsme za úkol vyklízet nějakou drůbežárnu. Člověk vůbec nevěděl, do čeho jde a informace o tom, jak to tam vypadá, měl jenom z médií. V té drůbežárně bylo hnusné bahno, výkaly, byl cítit čpavek, opravdu to byla síla.

close info Zdroj: archiv záchranářů zoom_in Na Moravě v roce 1997 při povodních pomáhali také jindřichohradečtí vojáci záchranáři.

Před námi nějaká skupina odvážela mrtvou drůbež a my jsme potom šli a přes noc připravovali odsun živých zvířat z vyšších pater. Připravili jsme agregát na výrobu proudu, abychom měli světlo a kolem čtvrté hodiny ráno přijel kamion a drůbež se naložila,“ popsal začátky svého účinkování na Moravě.

Nerudovská otázka: Kam s ním

Pak se vojáci přesunuli do Olomouce - do zaplavené čtvrti Černovír. „V Olomouci jsme už pomáhali lidem vyklízet zničené vybavení, nábytek a další věci. Většinou všichni byli rádi, že jim někdo pomáhá. Nejdříve se odstraňovala uhynulá zvířata, aby se nešířily nemoci. Viděl jsem třeba, jak voda semlela králíkárnu a zůstal z toho jen obrovský chuchvalec. Pak už se jenom vynášelo, co šlo zachránit, se omylo, ale bylo toho málo,“ zmínil. Právě odpad byl podle jeho slov největší problém. Vše ale bylo zorganizované, vojáci vyklízeli domy a samospráva se starala o odvoz na skládku.

close info Zdroj: archiv záchranářů zoom_in Na Moravě v roce 1997 při povodních pomáhali také jindřichohradečtí vojáci záchranáři.

Prošel i další povodně poté, ale tyhle byly první takového rozsahu. „Už v roce 1998 to bylo lepší, věděli jsme, co máme sbalit sebou, co potřebujeme, abychom účinně pomohli. Už jsme rovněž věděli na co se zaměřit nejdříve. Absurdní třeba je, že lidé byli vděční za to, že jsme nejdříve vyklidili hospodu a měli se kde sejít,“ dodal.

V galerii se můžete podívat, jak Deník zachytil návrat hradeckých hasičů:

Záchranáři na povodních 1997 arrow_left arrow_right info Zdroj: archiv Deníku 1/10 Živo bylo také v jindřichohradecké skladu Civilní ochrany v bývalých kasárnách v Jarošovské ulici.

info Zdroj: archiv Deníku 2/10 Tehdejší ředitel okresního hasičského záchranného sboru Oldřich Pánek vítá Miloslava Lamače při návratu ze zásahu v zatopené Ostravě.

info Zdroj: archiv Deníku 3/10 Snímek z roku 1997 zachycuje záchranáře z Jindřichova Hradce přímo v akci - při evakuaci domova důchodců v Ostravě.

