Veselí nad Lužnicí

Rožmberk by měl od středy předávat Lužnici 100 m3/s. Ro znamená, že se přítok bude rovnat odtoku. Jak informuje vedení města na facebookové stránce, ve Veselí se to přes den projeví postupným zvyšováním hladiny obou řek. Předpokládá se, že navýšením průtoku by měly řeky kulminovat pravděpodobně v noci ze středy na čtvrtek na úrovni padesátileté vody (Q50).

Aktuálně podle informace z 11. hodiny: "Z rybníku Rožmberk aktuálně odtéká 50 m3/s. vody, která se prozatím z velké části rozlévá do krajiny. "V našem městě se nijak výrazně neprojevuje. Podle prognózy, by měl rybník Rožmberk předávat nejpozději v noci 100 m3/s. Ve Veselí se to během středy a noci projeví postupným zvyšováním hladiny obou řek. Kulminace řeky Lužnice se předpokládá ve čtvrtek v odpoledních hodinách."

Povodňová komise zanechává evakuační pohotovost.

Pohled na Rožmberk:

Tábor

Nonstop pohotovost trvá v Táboře. Okolo půlnoci se podle informací vedení radnice na facebookové stránce města hladina Lužnice u čelkovického mostu zastavila na červené rysce 3. stupně. Znamená to, že kulminace první vlny se projevila i v Táboře. Od půlnoci do teď řeka klesla o pár centimetrů. "Minimálně do čtvrtečního večera bude město Tábor držet nonstop pohotovostní týmy, které bdí a sledují povodňový stav. Řeka Lužnice v Klenovicích kulminovala v úterý odpoledne. Čeká se však na druhou vlnu od Rožmberka, která přijde ve čtvrtek 19. září. Panuje mírný optimismus, zachováváme obezřetnost," uvádí vedení města.

V případě nouze stále platí táborská infolinka 381 486 363, lze volat také na tel. 381 486 368-371.

Sezimovo Ústí

Část suterénu městského úřadu bude řízeně zatopena. Tak zní informace z facebookové stránky Sezimova Ústí: "Příroda je silnější, než jsme očekávali. Prognózy o stavu a průtoku jsou nadále vcelku příznivé, druhá kulminace bude mít obdobný průběh jako první. Poklesy stavu a průtoku budou mít ale významné zpoždění, takže vysoká hladina spodní vody enormně zatěžuje základy a podlahy městského úřadu několik dní. V tzv. nové části budovy již nyní dochází k průsakům a zatím mírnému vyklenutí podlahových konstrukcí. Z výše uvedeného důvodu bude část suterénu úřadu blíže k řece uzavřena, zabezpečena a vodou z hydrantu bude cca do výše 0,5-0,75 m zatopena. V suterénu pod původní budovou, který byl po povodni 2002 vyztužen a opatřen drenážemi, probíhá a nadále bude probíhat nepřetržité odčerpávání spodní vody,"

Je zřejmé, že i Lužnice v Sezimově Ústí má za sebou první kulminaci, která odpovídá desetileté až dvacetileté vodě. "K tomu je nutno připočíst nátok Kozského potoka. Podle orientačního měření u ústí Kozského potoka do Lužnice došlo k mírnému poklesu stavu o několik centimetrů," uvádí radnice.

Model zveřejněný v úterý večer předpokládá, i v návaznosti na počasí, lehce příznivější stav na Nežárce a trvajícímu rozlivu vod z bočního přepadu Rožmberka, krátkodobé mírné snížení hladiny a průtoku a opětný mírný vzestup, a to na profilu Klenovice ve středu mezi 20 - 22. hodinou. V Sezimově Ústí by to mohlo být kolem půlnoci. Následovat by měl velmi pozvolný pokles stavu i průtoku, přičemž na úroveň dvojky by Lužnice měla klesnout až v pátek.

Planá nad Lužnicí

Vzhledem k očekávanému nárůstu odtoku z Rožmberka předpokládají další zvýšení hladiny v Plané nad Lužnicí během středečního podvečera. Povodňová komise zachovává evakuační pohotovost. "Dle vyjádření odborníků z Krajské povodňové komise by zvýšení hladiny nemělo překonat kapacitu protipovodňových zábran," informují na oficiálních facebookových stránkách města.

Povodňová infolinka: 381291167 nebo 737422830

Bechyně

V noci na středu voda na toku Lužnice v Bechyni dosáhla hladiny 382 cm. "V současné době hladina mírně klesá, ale pokles je pozvolný. Očekáváme další zvýšení hladiny, ke kterému by mělo dojít ve středu odpoledne. O dalším vývoji a aktuálním stavu vás budeme průběžně informovat.

close info Zdroj: Deník/Lenka Novotná zoom_in Ilustrační fotka s výškou průtoků Lužnice na protipovnodňové zábraně v Bechyni - Zářečí.

Zůstáváme v pohotovosti a pravidelně monitorujeme situaci," přichází zprávy z radnice na facebooku.