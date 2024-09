Podle ČTK ve středu ráno před půl sedmou zde Lužnice stoupla na 280 centimetrů, tedy o dva centimetry nad hranicí extrémního ohrožení. Od půlnoci se zvedla o sedm centimetrů, což je výrazně pomalejší vzestup než během středy. Na stanici Hamr, která se nachází na Táborsku na Nežárce před soutokem s Lužnicí, hladina od půlnoci klesla o deset centimetrů. Znamená to, že ve Veselí nad Lužnicí by se obě řeky nemusely potkat na svém vrcholu. Ve městě je protipovodňová bariéra, která padesátileté vodě odolá.

Podle prognózy se bude hladina kolem této úrovně udržovat. I přesto by voda podle starosty Veselí nad Lužnicí na Táborsku Víta Rady neměla do rána město ohrozit. "Lidé ve Veselí nad Lužnicí jsou připraveni na to, že pokud to bude nutné, evakuují se. Ve Veselí se Lužnice stéká s Nežárkou. Zatím to vypadá, že by se kulminace řek Lužnice a Nežárky nemusela potkat. Hladina Nežárky pomalu klesá. Ale nikdo nedokáže říct, jak přesně se vše bude vyvíjet," řekl ČTK ve čtvrtek starosta Veselí.

Jak již Deník informoval, řeka už ve středu vnikla do několika domů v samotné obci Lužnice a následně také v Kleci. Z Rožmberku odtéká od úterý voda přes bezpečnostní přeliv.

Na jihu Čech dnes ráno platí nejvyšší povodňový stupeň kromě Nežárky a Lužnice ještě na jedné stanici na Blanici. Jde o Husinec, kde hladina pod husineckou přehradou, která v neděli také začala přetékat bezpečnostním přelivem, opadá pomaleji.