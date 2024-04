Platba "za popelnice", respektive poplatek za obecní systém odpadového hospodářství často notně zatíží rodinný rozpočet. V Táboře oproti loňským 696 korunám za osobu letos zaplatí 960 korun na hlavu. Termín je do konce května.

Nádoby na odpad v Táboře. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Letošní novinkou táborského městského úřadu je vedle tradiční platby v hotovosti možnost odeslat požadovanou sumu platební kartou, a to na pokladnách města či bezhotovostně převodem na bankovní účet číslo 271993403/0300 s uvedením variabilního symbolu, který byl každé osobě v minulosti přidělen.

Správnost variabilního symbolu je možné ověřit na webu odkaz zde.

Radnice v souvislosti s tím, že se konečný termín k uhrazení poplatků blíží, zveřejnila na svém facebookovém profilu místa, kde je možné poplatky uhradit a také další informace.

Pokladny města najdete na adresách: Žižkovo nám. 3 (vedle kostela) Žižkovo nám. 11 (stejně jako městská policie) Husovo nám. 2938 (Tabačka)

Platit poplatky bez složenek zvládne každý. Tábor zkouší zavést novinku

I když sazba poplatku za osobu je stanovena na zmíněných 960 korun, existují v Táboře různé úlevy. Děti do tří let jsou osvobozené a senioři starší 80 let mají padesátiprocentní úlevu od poplatku. Ti, kteří oslaví 80. narozeniny v průběhu letošního roku, pak zaplatí poplatek v poměrné výši. Obdobný výpočet je u dětí, když dovrší hranici tří let.

Také poplatníci, kteří řádně studují a zároveň bydlí ve městech vzdálených více než 50 km od Tábora, zaplatí poplatek ve výši 480 korun a poplatníci, kterým nemůže být vyvážen odpad pro překážku na straně firmy zajišťující svoz odpadu, rovněž ve výši 480 korun.

Platit poplatky bez složenek zvládne každý. Tábor zkouší zavést novinku