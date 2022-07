Policisté se okamžitě po oznámení pohřešování rozjeli na místo. V pátrání jim podle slov mluvčí velmi pomohlo to, že žena u sebe měla mobilní telefon a s policisty komunikovala. "Hlídka ztracenou seniorku instruovala, ať se už dál nepohybuje a zůstane na místě, že ji brzy najdou. Policisté propátrávali cesty Budského lesa a pár minut po čtrnácté hodině ženu nalezli, byla v pořádku a policisté ji odvezli do bezpečí," uvedla Kamila Čuřínová Ingrišová.

Jihočeský kynolog Pavel Troller s fenkou Brigitte vypátrali ztracenou seniorku

Druhá žena nebrala telefon, rodina měla strach

Po mladé ženě (1976) pátrali v pondělí večer zvíkovští i milevští policisté a policejní psovod se služebním psem.

"Tento případ byl jiný. Pohřešovaná žena o sobě nedávala zprávy po hádce a policisté zjistili, že by mohla být v ohrožení života. Žena odešla z Jickovic, nebrala telefon a rodina o ní měla strach. Operační důstojník přijal oznámení na linku 158 před desátou večer. Policisté neměli mnoho informací, kde by se mohla pohřešovaná pohybovat. Dali na své zkušenosti a znalost svého teritoria a rozjeli se do míst, kam by mohla žena v rozrušení odejít," sdělila mluvčí.

Ve tři čtvrtě na jedenáct se všem naštěstí ulevilo. "Zvíkovští policisté ženu vypátrali sedící u řeky pod osadou Varta naproti hradu Zvíkov. Byla v pořádku a policisté ji odvezli k příbuzné," popsala Kamila Čuřínová Ingrišová.