Jen pár dní po události musel na místo mistr kameník Miroslav Váňa, který zkonstatoval, že pomník půjde opravit. Měl pravdu. Tento týden ho zase kameníci vrátili na místo. „Vypadá to tam, jakoby se nic nestalo,“ zhodnotil. Oprava klapla podle jeho prvních odhadů. Nebylo potřeba nic vyrábět, a tak kameníci opravovali, lepili, betonovali a čistili.

„Původní části mají historickou hodnotu a já jsem zastáncem toho, že pokud to jde, tak je opravím. Tentokrát se to povedlo,“ popsal Miroslav Váňa, který zatím nevyčíslil přesné náklady. Ale budou se pohybovat kolem padesáti tisíc korun. K naložení poničeného a následné instalaci nového pomníku byl potřeba jeřáb. Kameníci splnili i vlastní předsevzetí, že památník musí být zpět na místě do květnových oslav konce války. Opravili i poškozený kamenný kříž, který připomíná tragické následky jiné dopravní nehody.

Zachránit se navíc podařilo také kovanou ohrádku kolem památníku, která při zjišťování poškození kamene už na místě nebyla. „Odvezl ji vitějovický kovář Jan Soukup a postaral se o opravu,“ řekla vitějovická starostka Lenka Tůmová. Ohrádku podle jejích slov zase vrátí na původní místo.

Opravy vitějovického památníku nejsou ničím neobvyklým. Na křižovatce U Stopařky jsou nehody často. V loňském roce museli kameníci na místo dvakrát. „Doufám, že bude nějakou dobu klid a opravy nebudou třeba,“ věří Miroslav Váňa.