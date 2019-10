Čtrnáct talentovaných mladých Jihočechů získalo prostředky na další rozvoj svého nadání. Sportovci, hudebníci nebo výtvarníci, kteří přes své mládí v jednotlivých oborech vyčnívají na domácím i celosvětovém poli, dostali peníze z výtěžku letošního šestého ročníku Kabelkového veletrhu Deníku.

Poukazy na finanční částky předali minulý týden v Českých Budějovicích čtrnácti nadaným dětem a také členům Jihočeského kynologického klubu zástupci Deníku a Nadačního fondu Jihočeské naděje, který letošní ročník Kabelkového veletrhu spolupořádal.

Díky vstřícnosti čtenářů Deníku, diváků Jihočeské televize a posluchačů Českého rozhlasu České Budějovice, kteří si 4. září přišli do českobudějovického IGY Centra nakoupit kabelky, bižuterii nebo dětské knihy, jsme mohli nadaným Jihočechům rozdělit částku 200 100 korun. K této sumě přidal Nadační fond Jihočeské naděje dalších 17 900 korun.

Za peníze Nikola koupí hadice na požární útok

V netradiční disciplíně sbírá úspěchy teprve 13letá Nikola Šmejkalová z Makova na Táborsku. Její doménou je požární sport, konkrétně tedy sto metrů překážek.

„Tam musíte překonat příčné břevno, vezmete hadice, běžíte po kladině, pak hadice spojíte, napojíte je na rozdělovač a proudnici a proběhnete cílem,“ přiblížila disciplínu. „V okresním i krajském kole jsem byla první, na mistrovství České republiky jedenáctá,“ nastínila své úspěchy sympatická Jihočeška, která soutěží za smrkovské hasiče. Doposud soutěžila s vybavením, které nebylo její. Přitom právě v tomto sportu rozhoduje každé zaváhání.

„Každý závodník má věci vyladěné na sebe, jsme tak rádi, že bude Nikolka moci mít svou vlastní sadu, bude se s ní moci sžít. Doufáme, že ji to posune dál,“ dodal strýc Zbyněk Šmejkal, starosta SDH Makov.

A jaké má Nikola cíle? „Ráda bych se ještě jednou podívala na mistrovství České republiky,“ dodala.

Chci se zlepšovat, říká Natálie

Pohybové nadání dostala do vínku Natálie Hrabčáková z Českých Budějovic, která se věnuje sportovnímu aerobiku. „Začala jsem před čtyřmi lety,“ prozradila. A daří se jí. V příštím roce se totiž posune ze třetí výkonnostní třídy do druhé. „Za to jsem ráda. Chci se zlepšovat. Mým cílem je dostat se i do první výkonnostní třídy a pak jezdit na mistrovství,“ řekla Natálie Hrabčáková, která soutěží nejen v jednotlivcích, ale také ve dvojici.

Na otázku, jestli má nějaký vzor, odpověděla: „Mým vzorem je Adéla Citová, která je mistryní Evropy a i světa,“ řekla sympatická slečna, která se aerobiku věnuje čtyřikrát týdně. „Ve volném čase se buď učím, nebo trávím čas s kamarádkami,“ doplnila.

Pořídí pro děti oblečení

Na nákup oblečení poputují peníze, které získala Jana Hořejší z Českých Budějovic. Ta se už roky věnuje sportovní kynologii.

„V říjnu nás čeká v Žatci Mistrovství České republiky mládeže stopařů, kam se nám dostalo osm z deseti dětí, což je historický úspěch, nemáme je však do čeho obléct,“ řekla její maminka, taktéž Jana Hořejší. Ta je vedoucí jihočeského družstva mládeže.

„Stopařina je jednou ze všestranných disciplín, ještě s poslušností a obranou, kde pes sleduje stopu. Tady v tom případě je to stopa, kterou šlape cizí osoba, cizí kladeč, je zhruba osm set kroků dlouhá,“ přiblížila.

Andrea se chystá do Chile

Už za tři týdny 15letá Andrea Květoňová z Českých Budějovice ukáže na mistrovství světa v karate v Chile, co dokáže. A Deník jí bude držet palce. Tomuto sportu se Andrea věnuje od druhé třídy, kdy na její škole oddíl děti s karate seznamoval. Dnes mu patří skoro všechen její mimoškolní čas. „Závodím téměř každý víkend. A když ne, tak mám soustředění,“ přibližuje s tím, že tuto neděli ji čeká Národní pohár žactva v Hodoníně. Je šestinásobnou mistryní České republiky, před dvěma lety vyhrála Letní olympiádu dětí a mládeže v Brně. Pro studentku prvního ročníku Gymnázia Česká se sportovní přípravou je učení stále prioritou: „Na základce jsem měla stále samé jedničky a doufám, že tomu bude stejně i na gymnáziu,“ plánuje pohledná dívka.