Nasazují dobrovolně své životy, hasí rozsáhlé požáry, pomáhají při dopravních nehodách, kalamitách, živelných událostech, a přesto nejsou profesionálové. Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) města Planá nad Lužnicí na Táborsku se letos díky odborně vedenému zásahu během sněhové kalamity dostala až do finále prestižní celorepublikové ankety Dobrovolní hasiči roku 2023.

Z činnosti JSDH Planá nad Lužnicí. Plánští dobráci bojují o titul Dobrovolní hasiči roku 2023. Podpoříte je v anketě. | Foto: Archiv Deníku a JSDH Planá nad Lužnicí

Proč by je měli čtenáři Deníku podpořit, prozradili členové sboru v krátkém povídání.

Finalisty do soutěže vybírala odborná porota, která oceňovala zejména způsob vedení zásahů, náročnost a počet nasazených členů. Jak vysvětlil náměstek starostky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, do finále skutečně postoupily ty nejlepší jednotky požární ochrany v každé kategorii. „Hlasování bude velice vyrovnané, vyhraje ten nejlepší,“ míní. Hlasovat pro své favority je možné od 6. září až do 15 října. Slavností vyhlášení se uskuteční na galavečeru ve čtvrtek 16. listopadu.

Dodal také, že letošní ročník soutěže je velice zajímavý. „Porota vybírala v každé z oblastí pět nejlepší. Přihlásilo se množství okresních sdružení i krajských, anketa se zároveň dostává do řad nejmenších sborů až po články vedení,“ shrnul s tím, že platí nová pravidla a mohly se přihlásit i jednotky obcí s méně než 500 obyvateli.

Už jednou získali stříbro

Jak vysvětluje dobrovolný hasič Karel Havlíček, jejich jednotka spadá do jihozápadní oblasti a řadí se mezi jednotky s územní působností požárního ochrany kategorie III. „Letos udělali navíc novinku, že se nemohly přihlásit jednotky, které soutěžily v minulých letech, vznikl tak prostor pro další,“ vysvětluje.

Plánští hasiči už jednou soutěžili. „Poprvé jsme se přihlásili před deseti lety se zásahem během povodní 2013, tam se nám povedlo umístit na druhém místě, letos jsme si řekli, že bychom to zkusili znovu,“ dodává Havlíček.

Náročný rok

Velitelem jednotky je jeho starší bratr Ladislav Havlíček, ten popsal, že aktuálně mají 18 aktivních členů a za sebou 58 výjezdů. „Jde skutečně o rekordní počet zásahů, na to že je září. Průměrně míváme kolem 17 požárů ročně,“ podotkl s tím, že letos už jich napočítali na 22.

„Zejména šlo o rozsáhlá hoření polí, lesů, suché trávy a stohů během teplého léta, zasahovali jsme například v Radimovicích u Želče, Myslkovicích, Plané nad Lužnicí, ale i u nedávného požáru skládky v Želči, a bytové jednotky po výbuchu v Sezimově Ústí. V dubnu jsme stavěli kvůli rozvodněné Lužnici také protipovodňové stěny,“ přiblížil.

Mezi standardní zásahy patří mimo jiné technická pomoc, odčerpávání vody, asistence při transportu pacientů, či odchyt nebezpečného hmyzu (vos, sršní, apod.) a zvířat. Účastní se i pravidelných cvičení, letos šlo o záchranu osob z vody.

Extrémně náročný a komplikovaný zásah

Do ankety se rozhodli nominovat extrémně náročný zásah z prosince loňského roku, kdy na hlavní silnici I/3 z Plané nad Lužnicí do Doubí popadalo vlivem hustého a silného sněžení postupně na 72 vzrostlých stromů. „Šlo o technickou pomoc, ale zrovna při této mimořádné události jsme zasahovali přes tři hodiny,“ podotkl Karel Havlíček.

Jak doplnil Ladislav Havlíček stalo se to 6. prosince 2022 v noci. „Hustě sněžilo, celou noc, vypadalo to, jak někde na horách. Šlo o silnici E55 směrem na Roudnou, přijeli jsme na místo, prořezali si cestu, když jsme se otočili, že pojedeme zpět na základnu, znovu popadaly další stromy,“ přibližuje dále.

Jezdili tam a zpátky skutečně tři hodiny a když se vrátili do zbrojnice stejně se znovu vraceli. „Stromy spadly i na naši cisternu CAS 20, zranili se dva zasahující hasiči, naše dvě motorovky se vůbec nezastavily. Museli jsme se na nich střídat. Kromě toho na místě byly uvězněná osobní vozidla i autobusy, celkem asi sto lidí, bylo to šílené a komplikované,“ vzpomíná velitel výjezdové jednotky.

Šlo nejen o bezpečnost civilistů ale i jejich vlastní. Podle záznamu o události vyjížděli na místo ve 4.16 hodin ráno, v 7.26 se vrátili na základnu a v 9.36 už mířili na téže místo znovu. Na místě jim následky pomáhali likvidovat také profesionální hasiči z Tábora a dobrovolní hasiči z Tučap.

Vítězství potěší a dodá další sílu

A proč hlasovat pro Plánské? „Samozřejmě je pro nás velké ocenění, že už nás vybrala desetičlenná odborná porota složená z hasičů do finále, ale rádi bychom zamířili výše. Zažili jsme dost těžký rok, náhle nás opustil jeden náš kolega, kamarád, člen jednotky. Obětujeme dobrovolné práci volný čas. Není to koníček, ale kůň, naštěstí to chápou i naše rodiny. Chodíme na školení, absolvujeme fyzickou přípravu, týdně jde nejméně o šest hodin mimo zásahy, údržbu a přípravu techniky. Myslíme si, že by titul Dobrovolní hasiči roku 2023 byl pro všechny naše členy vzpruhou a zadostiučiněním, dodal by nám všem sílu k další práci,“ uvádí bratři Havlíčkové.

Kde a jak hlasovat?

Hlasovat lze na webu https://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/ (nutné je udělit hlas ve všech pěti oblastech).

Nebo formou SMS zprávy ve tvaru HASICI JJZC4 na telefonní číslo 900 77 06, cena zprávy je 6 korun včetně DPH.

Aktuálně se podařilo sbor posílit o tři nováčky. „Jde o mladé kluky plné elánu. Není to povolání, které by bylo nějak hodně ceněno, jde spíše o záslužnou činnost a poslání. Musí se to dělat srdcem. Samozřejmě má u nás každý nový zájemce z Plané dveře otevřené,“ podotýkají s tím, že by se jim hodily další posily.

Pokud by plánští hasiči uspěli, mohou vyhrát finanční hotovost i tematické věcné dary, jde o radiostanice, motorové pily a další užitečný materiál pro hasiče. „Na vítězné jednotky a sbory, které získají největší počet hlasů, čeká v rámci letošního 13. ročníku ankety i speciální ocenění v podobě skleněné helmy v životní velikosti,“ uvádí prezident pořádajícího spolku Dobrovolní hasiči roku Jiří Bezděk s tím, že slavnostní galavečer bude natáčet i Česká televize.

Záštitu nad akcí převzal generální ředitel HZS ČR generálporučík Vladimír Vlček a náměstek generálního ředitele HZS ČR brigádní generál Slavomír Bell. Svoji záštitu udělil také 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan, ministr financí Zbyněk Stanjura, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a exministr zemědělství Zdeněk Nekula. Spolupracujícími organizacemi jsou Hasičský záchranný sbor ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravská hasičská jednota, Česká hasičská jednota.