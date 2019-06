Akci každoročně pořádá město ve spolupráci se složkami IZS a dalšími partnery, a tak nemohl chybět ani první muž radnice. Starosta Štěpán Pavlík přivítal návštěvníky a připojil i pozvánku na některé atrakce. „Jsem sám zvědav, kdo z vás bude mít tu odvahu dělat živý terč na střílení tenisáků od demonstrantů. Zajímavé je určitě si vyzkoušet pocit v simulátoru dopravní nehody, vidět ukázky lezeckého družstva hasičů či zlatý hřeb - vystoupení mistra světa v letecké sérii Red Bull Air Race Martina Šonky,“ vyjmenoval zlomek lákavého programu. Nezapomněl popřát všem krásné zážitky a hezký den.

TŘEŠNIČKA NA DORTU

Senátor Jaroslav Větrovský společně s táborským starostou převzal nad akcí záštitu. „Jestli je co České republice závidět, tak je to právě integrovaný záchranný systém. Za nás za všechny mi dovolte, abych poděkoval všem policistům, hasičům, záchranářům za jejich záslužnou práci, kterou provádí. Každým dnem i okamžikem nasazují životy na záchranu našeho zdraví a majetku a za to jim patří obrovské uznání. A to, že se tu dnes prezentují, to je jen taková třešnička na dortu,“ vyzdvihl práci státních zaměstnanců.

SLUŽEBNÍ PSI

V prostoru hřiště se hned na začátku konala ukázka výcviku služebních psů policie. Diváci viděli práci i s nejmenším a nejmladším členem týmu. Byl jím tříměsíční německý ovčák. „Jmenuje se Sibar a narodil se 25. března, už nyní ho cvičí v poslušnosti, aby se z něj později mohl stát rovnocenný policejní pes. Za každý dobře provedený povel dostane pamlsek,“ vysvětlil tiskový policejní mluvčí Miroslav Doubek. K vidění byl i jeho zkušenější a starší kolega – pes Falcon. Ten obecenstvo způsobně pozdravil štěkotem.

DECHBEROUCÍ UMĚNÍ

Akci podpořil svým akrobatickým vystoupením loňský mistr světa v sérii Red Bull Air Race a jeden z nejlepších pilotů světa Martin Šonka. V podstatě si tak zalétal na domácí půdě a setkal se i s rodinou. S pomocí policejního mluvčího Miroslava Doubka odpověděl na otázky zvídavých dětí, které před jeho příjezdem z letiště připravily. Udělal si čas i na fanoušky, nechybělo společné focení i podepisování, přestože chvátal na další show do Liberce, byl velmi ochotný.

TÉMĚŘ REÁLNÝ ZÁSAH

V pravé poledne se před očima všech příchozích odehrála dopravní nehoda, kde zasahovaly všechny složky IZS. Aby si mohl každý představit reálnou práci hasičů, zdravotníků i policistů, vše se odehrávalo zpomaleně a za svižného komentáře Miroslava Doubka.

Na programu byl také zákrok pořádkové jednotky policie proti narušitelům veřejného pořádku, ukázky výcviku a nasazení vojenských služebních psů. Nechyběly stánky dalších partnerů a různé doprovodné akce. Děti i dospělí si užívali hry a soutěže. Akci si pochvalovala i Kateřina Rejlková. „Moc nás bavila střelnice městské policie, koloběžky, hasičská, policejní i záchranářská auta. U ukázek jsme měli chvílemi strach, že se jedná o reálný zásah. Střílelo se, padaly rány a všechno to tu houkalo,“ popsala bezprostřední dojmy.

Stanoviště tu měla také vojenská policie, odtahová a asistenční služba, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra, Besip, Zdravé město Tábor, Sbor dobrovolných hasičů Tábor, Dům dětí a mládeže Tábor či Český červený kříž.