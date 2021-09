Podle podaného měl uvedený muž v dopoledních hodinách úterý dne 31. srpna odejít z místa svého bydliště. Tam zanechal své veškeré osobní věci. Do současné doby se nevrátil a nepodal o sobě žádné informace. Doposud provedené kroky a úkony k jeho nalezení jsou negativní.

Pohřešovaný Miroslav Zachariáš. | Foto: Policie ČR

"Pohřešovaný muž je hubené, asi 160 - 170 cm vysoké postavy, šedých vlasů, modrých očí, zdánlivého stáří 60 - 65 let. Oblečen by mohl být do bílého trička bez markantů a dlouhých černých sportovních kalhot značky Adidas. Jakékoliv informace k výskytu či pohybu uvedeného pohřešovaného muže sdělte prosím táborským kriminalistům na jejich služebně v budově Územního odboru PČR Tábor na Soběslavské ulici číslo 2763, případně operačnímu středisku PČR cestou linky číslo 158. Děkujeme," uvedl mluvčí táborské policie Miroslav Doubek.