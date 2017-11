Policisté varují: budou kontroly a pokuty

Táborsko - Táborští policisté vydali varování před kontrolami chodců. Chtějí zjistit, zda dodržují nařízení být ve tmě dobře vidět. Zaměří se ale i na motoristy, a to především na světla jejich strojů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

K aktivitě je vedou nedávné karamboly v Táboře a Sezimově Ústí. Jen během čtyř dnů tu museli řešit čtyři případy, kdy se účastníkem nehody stal chodec.

Sérii spustil v úterý po 20. hodině případ, kdy řidič autobusu na přechodu pro chodce u křižovatky ulic Budějovická - Purkyňova v Táboře zachytil dvě dívky ve věku 16 a 17 let. Mladší utrpěla lehké zranění a záchranáři ji převezli do nemocnice.

Následujícího dne, ve středu 8. listopadu pak záchranáři vyjeli před 17. hodinou do Sezimova Ústí. Tady se na přechodu na křižovatce ulic Dukelská - Nerudova dostala do křížku s autem starší chodkyně (77), která srážkou utrpěla těžké zranění a k následnému léčení ji převezli do Českých Budějovic. Ještě ten den záchranné složky vyjížděly na táborské Sídliště nad Lužnicí. V prostoru přechodu pro chodce ve Varšavské ulici se po střetu s autem lehce zranila pětašedesátiletá chodkyně, již sám řidič odvezl do nemocnice.

Čtvrtý případ se stal 9. listopadu před 18. hodinou u přechodu na Křižíkově náměstí v Táboře. Jedenáctiletý školák dle prvotního šetření policie a svědeckých výpovědí zřejmě nerespektoval semafor a vběhl před auto. Naštěstí utrpěl jen lehké poranění.

Vážné následky měla i nehoda z 22. října, kdy se v noci pod kola auta dostal sedmadvacetiletý muž, jenž se se sluchátky na uších pohyboval v Sezimově Ústí po hlavní E55.

Policisté proto upozorňují, že se v těchto dnech zaměří na kontroly chodců i cyklistů. "Víc než kdy jindy by si nyní měli uvědomit pravidlo Být viděn. Vedle vhodného oblečení je nutné použít tak zvané reflexní prvky, a to nejen při snížené viditelnosti při pohybu na komunikacích mimo obec, kde to ukládá zákon. Rovněž tak řidiči motorových vozidel musí použít odpovídající osvětlení a na pohyb ostatních účastníků silničního provozu dbát zvýšenou pozorností," upřesnil mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek. Připustil, že po počátečním preventivním působení, kdy policisté zásady bezpečnosti vysvětlovali a chodcům rozdávali reflexní pásky, již sáhnou po pokutách.